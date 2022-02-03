“回门”点心热卖 老字号元宵“旺销”

本报讯（记者 李佳）按老北京的习俗，大年初二是出嫁女儿带着丈夫回娘家的日子，而回门必备礼就是“点心匣子”。北京青年报记者2月2日从北京稻香村及零号店、锦芳、护国寺小吃等老字号了解到，大年初二“回门”点心热卖，老字号元宵迎来“旺销”。

针对北京过年打点心匣子的习俗，北京稻香村共推出京八件、饽饽匣子等7款点心礼盒，还推出生肖虎饼“大王饼”，充满美好寓意的“富”“贵”节日限定糕点。 尤其是东四北大街北京稻香村“零号店”，自选搭配的萌兽系列糕点礼盒特别受到青年消费者欢迎。2月2日，锦芳小吃各家门店的元宵也将迎来销售旺季。据磁器口店刘经理介绍，最受欢迎的什锦、黑芝麻每天销售达1200斤，低糖元宵也是热卖款。此外，护国寺小吃店护国寺总店的清真小吃礼盒当天售出了400多份，柳泉居一家豆包店豆包礼盒的销量超过100份。