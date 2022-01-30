世界防治麻风病日：多一份了解，少一份歧视！

人民网北京1月30日电 （记者乔业琼）麻风，一种古老而又令人畏惧的传染病，现在非常少见，但它并没有走远，对这种病的防治时刻不能掉以轻心。今天是第69届“世界防治麻风病日”暨第35届“中国麻风节”，主题为“关爱麻风患者，共创美好生活”。让我们共同聚焦麻风病，多一份了解，少一份歧视！

麻风病是导致人类致残的主要疾病之一

麻风病是由麻风分枝杆菌感染引起，使皮肤和外周神经受累的一种慢性传染病，是导致人类致残的主要疾病之一。麻风分枝杆菌低调，喜欢长期潜伏，等到机会合适就侵犯人体的皮肤、周围神经、上呼吸道黏膜和眼睛等组织，通过皮肤密切接触或呼吸道飞沫传播。

麻风病早期症状主要表现为皮肤上出现任何形式和颜色的皮疹、浅色斑、局限性麻木、不出汗、周围神经粗大等。如不早期发现和及时治疗，病情拖延会出现眼睛失明、面部畸形和手足残疾等。

麻风病可防可治不遗传

麻风病可预防。密切接触活动性麻风病患者时戴口罩、接触后洗手、注意个人卫生、加强营养、提高机体抵抗力等可以降低麻风病的患病风险。也就是说，做好新冠疫情防控的“三件套、五还要”措施，同样有助于预防麻风病。

麻风病可治愈。目前麻风病的治疗采用联合化疗，效果更为显著，服药一周，体内的细菌可以被杀死95%以上，只要坚持服药，麻风病就能被治愈，麻风病人就能重新拥有健康。

麻风病不遗传。麻风病不是一个遗传性疾病。麻风病的主要传播方式是直接接触传播，也可经飞沫传播。在麻风病人家庭中往往多人发病，主要是病人在确诊或治疗前与家庭成员长期密切接触而导致的。

出现下列一项或多项可疑症状，请尽快就诊：

1、诊断不明或久治不愈的慢性皮肤病（三月以上）。

2、皮肤闭汗（局部干燥）或感觉异常，如麻木、蚁行感。

3、眉毛稀疏脱落，酒醉样面容。

4、面部或耳垂出现肿胀或结节肿块。

5、水肿性红斑损害、结节性红斑损害。

6、神经粗大、疼痛或触痛。

7、手或足发生反复无痛性伤口、溃疡或容易烧/灼伤。

8、闭眼不拢、口角歪斜、手掌指肌肉萎缩或出现爪型手、垂足。

（来源：综合上海疾控官方微信公众号、甘肃疾控官方微信公众号等）