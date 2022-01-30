北京：核酸检测固定采样点增至400处

发布会上，现场有记者提问：“有网民反映希望北京核酸检测做得更加细致，请问核酸检测有何安排？”对此，北京市卫健委副主任、新闻发言人李昂回应表示，为更好满足市民核酸检测需求，提供更加便捷的核酸检测服务，卫生健康部门多次优化方案，先后多次增加核酸检测固定采样点，优化采样点布局，简化检测流程，提升检测时效。

截至目前，全市核酸检测固定采样点由316处增至400处，其中91处可提供混检服务，66处可提供24小时服务，此外还有186处可提供中英文检测报告。其中，东城区17处、西城区25处、朝阳区62处、海淀区35处、丰台区21处、石景山区18处、门头沟区5处、房山区21处、通州区30处、顺义区13处、昌平区54处、大兴区35处、平谷区4处、怀柔区21处、密云区22处、延庆区3处、经开区14处。

核酸采样过程中需要注意什么？北京市疾病预防控制中心副主任、全国新型冠状病毒肺炎专家组成员庞星火提醒市民，进行核酸检测时要正确佩戴口罩，自觉保持安全距离，不聚集、不扎堆。注意手部卫生，不要用手触碰采样台、医务人员防护服等，采样后请立即离开。核酸检测结果未出之前，自觉做到不聚集、不串门、不离京。

本组文/本报记者 解丽 蒋若静 王斌