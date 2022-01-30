7天要赶6场相亲 “逼婚”真的无解吗

近日，江苏的单身女白领小夏因长辈们催婚倍感压力，晚上睡不着，白天没精神上班。春节7天假期，小夏更是被安排了6场相亲。经诊断，她患上了“节前综合征”。专家表示这是一种心理问题，年轻人应学会自我调节，家长也应充分尊重孩子意愿。

春节是中国阖家团圆的传统节日，然而，由于亲友长辈对年轻人婚恋问题的关心，让不少未婚青年倍感压力。每逢佳节就逼婚，成了一再上演的传统节目。

据南都民调中心社会调查与公共舆情研究课题组发布的《未婚青年婚恋观与婚俗观调查报告》，超四成未婚受访者认为单身自由无约束，近半数单身受访者迫切想脱单，父母亲友频繁催婚是“单身压力”的重要来源。

父母们的逼婚不只是挂在嘴上，还常常亲自付诸行动，公园里的相亲角不时引发舆论热议。据媒体报道，广州天河公园相亲角挤满了为孩子操心的家长。家长帮忙物色对象，安排相亲，但大多数孩子并不知道自己的简历被放在相亲角上。

如此“逼婚”真的无解吗？或许不见得。

孤阴不生，独阳不长；男大当婚，女大当嫁，这是自然规律。含辛茹苦把儿女抚养成人的父母们，当然渴望儿女们有个好归宿。处于婚嫁年龄的年轻人，也没有谁是真正不愿意嫁娶的，只是由于诸多原因，一时没能找到意中人而已。

父母与儿女的目标本是高度一致的，之所以上演“逼婚”大战，大抵可归之于理想与现实的冲突。充满遐想的年轻人，难免带有理想化浪漫化色彩，不愿随意将就，而作为过来人的父母们则大多立足于现实考虑，常常是皇帝不急太监急。

以现代的眼光审视，结婚和不结婚都只是一种生活状态，完全应该由当事人自主抉择。但无论是出于传统观念的思维，还是周围亲朋的压力，抑或是为子女的现实幸福考虑，父母们都会竭尽全力地督促子女解决终身大事。相信许多人都有过被父母逼婚的经历，那种群起围攻、哭笑不得的滋味的确不好受！

作为一个曾经的“受害者”，我不支持如此“逼婚”，也不赞同对其进行上纲上线的批判，说什么这是传统观念中家长权威的体现，严重侵犯年轻人的自由和独立平等的人格地位等等。且不说在放眼尽是“小皇帝”、“小公主”的今日社会，所谓的家长权威已经所剩无几，即便父母真的“威逼”一下子女，也犯不着抬到侵犯自由和人格的高度。

可怜天下父母心，如果连父母对于子女的无私关爱都要打上这种可怕的烙印，岂非冷血动物乎？实事求是地说，这种说法不仅玷污了父母对儿女的至诚之爱，还于事无补，只能加剧甚至激化矛盾。

遭遇逼婚固然令人心烦无奈，但也需要抱着理解和感恩之心进行换位思考。转换一下角度，或许就会发现逼婚背后蕴含着的浓郁关爱，这难道不是一种莫大的幸福吗？简历被爸妈拿去相亲角，年轻人无需暴怒也不必麻木。一念之转，或许与父母的沟通就会容易很多，有利于齐心协力更好地解决终身大事，何乐不为呢？

当然，年轻人之所以排斥逼婚，父母也要适当反躬自问。大部分年轻人认为，如果与父母在一个互相沟通、互相尊重的基础上，他们也是能够接受相亲这一交友方式的。心急吃不了热豆腐，父母们也得好好注意方式方法。

婚姻不是买卖，春节7天安排6场相亲，心情可以理解，但确实有些操之过急了。（胡欣红）