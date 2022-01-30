构筑冬奥会疫情防控“数字防线”

北京冬奥会大幕即将开启。中国在疫情防控期间如期如约举办冬奥会，30多位国际政要将出席北京冬奥会开幕式及相关活动，充分说明中国抗疫斗争取得重大战略成果，国际社会对中国抗疫举措的科学性和有效性充满信心。

科学技术是人类同疾病较量最有力的武器。以互联网、大数据、人工智能等为代表的数字技术蓬勃发展，为精准识别、精准施策和精准防控疫情发挥了重要支撑作用，利用数字技术提高抗疫效率也是各国普遍做法。为全力精准做好冬奥会疫情防控，北京冬奥组委推出“冬奥通”手机应用程序。“冬奥通”应防疫要求，融合“北京健康宝”等必要防疫功能，可第一时间为冬奥会和冬残奥会注册人群提供疫情信息服务，构筑疫情防控“数字防线”。

中国是网络安全和数据安全的坚定维护者和践行者。近年来，中国陆续出台网络安全法、数据安全法、个人信息保护法等，为个人信息保护筑牢法律保障。中国是数据安全领域首份国际倡议发起国，提出《全球数据安全倡议》，就保护个人信息等重大问题贡献了中国智慧和中国方案，得到越来越多国家的积极响应和支持。

保护个人信息是中国数字防疫的内在要求。为做好疫情联防联控中的个人信息保护，中央网信办专门发布通知强调，收集所必需的个人信息应参照国家有关标准，坚持最小范围原则，不得用于其他用途，防止被窃取、被泄露，涉及犯罪的行为要依法严厉打击。北京冬奥组委强调，其所有行为都严格遵守个人信息保护法等相关法律法规。

然而，一些别有用心者近来无理取闹，炒作所谓“参加北京冬奥会面临恶意软件和未知风险”“‘冬奥通’威胁数据安全和个人隐私”。某西方智库甚至煞有介事地发布报告，称“‘冬奥通’收集个人敏感信息，存在严重网络安全漏洞”。这种语焉不详的“担心”完全是子虚乌有，纯属蓄意抹黑。

“冬奥通”完全经得起各方面检验。“冬奥通”各项功能用到的用户信息，在用户协议和隐私政策中均有明确表述，并经过国际奥委会审核。“冬奥通”通过了海外手机应用市场审核，对应用中的个人信息采取了加密等安全措施，确保个人隐私安全。国际奥委会公开表示，经两家独立网络安全机构评估，确认“冬奥通”不存在关键性隐患。国际奥委会还表示，在手机上安装“冬奥通”并非强制，获得官方认证的人员可以登录网页版健康监控系统。

冬奥会是全球盛会，不是政治作秀的舞台。企图用所谓“网络安全”杂音干扰北京冬奥会，是对奥林匹克精神的亵渎，暴露出一些人的狭隘和偏见。疫情面前，人的生命高于一切。中国有信心秉持和平、安全、开放、合作的治网理念，为世界奉献一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

《 人民日报 》（ 2022年01月30日 03 版）