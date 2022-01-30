切实做到全链条精准防控 执行防疫政策明确“五个不得”

本报北京1月29日电 （记者杨彦帆）国务院联防联控机制29日召开新闻发布会，介绍节日期间疫情防控工作有关情况，并答记者问。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，当前，国内一些地方发生了本土聚集性疫情，随着春运客流量增加，疫情扩散风险加大。要切实做到全链条精准防控，从快、从细落实流行病学调查、核酸检测、排查协查等措施。

国务院联防联控机制综合组对执行防疫政策再次提出明确要求，概括起来就是“五个不得”：不得随意禁止外地群众返乡过年；不得随意扩大限制出行范围；不得将限制出行的范围由中、高风险地区扩大到所在地市及全省；不得对低风险地区返乡群众采取强制劝返、集中隔离等措施；不得随意延长集中隔离观察和居家健康监测期限。国务院联防联控机制综合组开设了“春节返乡路”公众留言板，设在国家卫生健康委官网首页。群众在返乡途中遇到的“层层加码”等问题，可以在这里反映，相关部门将认真核实、督促整改。

商务部市场运行和消费促进司二级巡视员丁书旺介绍，商务部将统筹做好疫情防控和市场保供工作，切实保障节日期间市场供应。引导商贸流通企业春节期间正常开门营业，鼓励电商平台、物流企业正常配货送货，倡导社区、乡村零售网点保证一定营业时间，满足节日消费需求。

文化和旅游部市场管理司副司长余昌国表示，春节期间，各级文化和旅游行政部门将在严格落实疫情防控措施前提下，丰富产品和服务供给，满足多样化精神生活，提升人民群众的文化获得感、旅游体验度。一方面，指导低风险地区公共图书馆、文化馆（站）、博物馆保障开放时间。另一方面，丰富线上文化产品供给，推动群众文化活动由“现场看”向“云赏艺”扩展，提供更多线上演播、云展览等非接触、少聚集的产品和服务。

国家卫健委医政医管局副局长邢若齐说，各医疗机构要做好节日期间的医疗服务安排，并主动向社会公布诊疗信息，保证急诊24小时开放，不得出现停诊和拒诊情况。各地区要为急危重症患者开设绿色通道，并且为符合条件的慢性病患者开具长期处方。

截至1月28日，全国累计报告接种新冠疫苗29亿9416.2万剂次，完成全程接种的人数为12亿2738.7万人。

《 人民日报 》（ 2022年01月30日 02 版）