国家医保局回应阿斯利康制药有限公司工作人员涉嫌骗取医保基金问题

人民网北京1月29日电 （记者乔业琼）据国家医保局消息，针对阿斯利康制药有限公司工作人员涉嫌篡改肿瘤患者基因检测结果骗取医保基金的情况，国家医保局基金监管司负责人表示，前期根据群众举报线索，国家医保局督促深圳市成立了医保、公安、卫生健康、市场监管等部门组成的联合专案组，对案件情况进行深入调查，犯罪嫌疑人已全部被批捕。

近期，国家医保局联合公安部对阿斯利康中国有关负责人进行了约谈，通报了案件阶段性调查进展，要求阿斯利康中国严格遵守法律法规，全力配合有关部门做好后续调查，并立即开展内部排查整改、堵塞营销监管漏洞，加强员工守法教育、切实增强诚信意识，适时曝光约谈及整改情况。阿斯利康中国按照约谈要求，及时对接深圳市医保局和公安局做好案件后续侦办工作，督促员工有类似行为的主动投案自首，并在企业官网公布案件和自查整改情况。

据悉，通过严厉打击医保领域违法违规行为，2021年全国医保部门共检查医药机构70.8万家次，处理41.4万家次，追回资金超230亿元，曝光案件7万起。