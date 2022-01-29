不“猫冬”！为啥寒冷更要去运动

来了！北京冬奥，冰雪运动更热了！

骑冰车、坐雪圈、冰滑梯里飞速而下、冰场之中畅快滑行......在北京陶然亭公园，前来游玩的市民兴致盎然，冰面上的热情盖过了寒冷。“能锻炼身体”“好玩儿”“图个乐”......记者随机采访中，快乐与健康是绕不开的关键词。

1月12日，由国家体育总局发布的《“带动三亿人参与冰雪运动”统计调查报告》显示，中国已实现了“带动三亿人参与冰雪运动”的目标，全国冰雪运动参与人数达3.46亿人，从参与冰雪运动的目的看，排在前两位的是“娱乐休闲”“强身健体”。

你真的了解冰雪运动吗？

冰雪运动的好处可能超乎你的想象。

冰雪运动独特在哪

自北京冬奥会申办成功以来，冰雪运动普及的步伐加快了，逐渐从单季运动向四季运动延伸，从小众走向全民，从群众体育短板变为大众运动新选择，越来越多的人走向冰场、走进雪场，参与到冰雪运动中。

冰雪运动独特在哪？

“从运动魅力来看，冰雪运动是其他运动无法比拟的。”在北京体育大学冬奥培训学院教师季成看来，跟其他季节开展的运动不同，冰雪运动需要寒冷的外部条件，且速度感非常强，能给人带来刺激惊喜。同时，参与冰雪运动，不仅能提高意志力，运动爱好者也能从中得到放松和乐趣，是回归自然、亲近自然的好方式。

“笑看皑皑白雪，凛凛御风飞行，这是何等畅快淋漓！”北京清华长庚医院普内科副主任医师王逸群趣称，冰雪运动速度与激情共生，穿戴适当的保暖运动装备，全身心投入运动，有助于内分泌环境的稳定和心理调节，能充分减少焦虑感，“在团体运动中，团队成员朝着一个目标共同奋斗，还能让人充分体验到真诚、信任、协作的内涵”。

滑雪运动爱好者王瑞（化名）对此深有感触。“读博期间我压力很大，出现了抑郁倾向，很长一段时间，我害怕和人打交道，甚至没办法看微信消息。”王瑞说，后来他在朋友的带动下学习了滑雪。

“当我从雪坡上滑下来，闻着清冷但新鲜的空气，看到美丽的雪景，畅行其间，我有一种被治愈的感觉。”王瑞建议精神压力大的人可以试试滑雪，“你会发现世界不一样了”。

“推荐成年人参加冰雪运动的一个重要原因就是有助于心理健康。”清华大学体育部长聘副教授曹春梅认为，有规律参加体育锻炼能够缓解心理压力，同时，冰雪运动多是在环境优美、视野开阔、空气质量好的场地进行，“这种运动环境的优势，对于保持心理健康很有帮助”。

“运动中产生的多巴胺能让人愉悦。”哈尔滨体育学院冬季奥林匹克学院教师于静曾获速度滑冰世界冠军，她坦言，做运动员时的压力在赛场上能得到很好释放，如今角色转换，面对压力，滑冰仍是最好的选择，“滑两圈之后，我会感觉呼吸急促，心情一下子就好了，压力也缓解了”。

“冰雪运动可以起到磨炼意志、保持心理健康、促进人际交往等积极作用。”首都医科大学附属北京康复医院骨科康复中心主任医师杨华清介绍，许多常年在室内工作的人，特别是体质较差或极少参加体育锻炼的脑力工作者，以及对寒冷较敏感者，因天气的寒冷，往往会变得忧郁沮丧，积极参加户外冰雪运动能有效改善这种情况。

“在银装素裹的环境中，与家人朋友一起感受自然之美，享受速度与技巧带来的欢乐，可以有效减轻压力，放松心情。”杨华清说。

不只燃烧卡路里，好处多到超乎你的想象

据统计，长江以北地区，冬季普通人群的运动量会下降50%以上，在东北地区，还有“猫冬”的说法。但对于单板滑雪爱好者杨隆来说，“滑雪运动大大提升了我的退休生活质量”。

自从多年前接触到滑雪，杨隆就爱上了冰雪运动。“从雪山滑下来，看着大片顶着雪的树，感觉自己好像与自然融为一体。”杨隆说，每年滑几个月的雪，烦心事也滑没了，身体也锻炼好了。

与我们比较了解的夏季运动相比，冰雪运动有哪些意想不到的好处？

“户外进行冰雪运动的环境温度通常在零下20摄氏度左右，与室内温度相差不少，人体对低温的耐受性会提高。”杨华清说，“冰雪运动负荷更高，相比夏季运动，可以更好地增强体能，提高御寒防病能力。”

俗话说：“冬季动一动，少生一场病；冬季懒一懒，多喝药一碗。”“这正是冰雪运动对我们环境应激能力的增强。”曹春梅介绍，人从温暖环境到寒冷环境的转换会刺激大脑皮层，导致内分泌及植物性神经做出调整，这种整体性的刺激对于感冒等疾病的预防很有效果，“冬季多参加冰雪运动，会减少夏天得空调病的概率”。

“而且，寒冷天气会促使血管不断收缩与扩张以保持体温稳定，这就需要调动全身的血液以维持整个身体内外环境的平衡。”杨华清说，冰雪运动能增加血液循环，提高心血管功能，预防诸多心血管疾病。神经系统功能也会随之增强，在新陈代谢下改善脑功能。

心脑血管功能的增强只是一方面，冰雪运动对呼吸和肠胃系统也大有裨益。

“在寒冷刺激下，胸部受到的压力加大，呼吸变得深长有力，这时肺组织弹性加强，锻炼了呼吸肌，改善了呼吸功能。”杨华清介绍，随着呼吸肌中膈肌的大幅度升降运动，消化系统的血液循环也会随之加强，带动胃肠蠕动，防止胃下垂、胃炎和胰腺炎等疾病。

人们可能不了解，冰雪运动还能“美容”！

杨华清告诉记者，寒冷的天气促进皮肤血管收缩，加大皮肤血液循环，让皮肤得到充分的营养，“这样可以促进皮肤的清洁与美容，使运动者的皮肤富有弹性和光泽”。

“有研究表明，在同样的运动量和强度下冰雪运动的能量消耗会增加3%至7%。可见，冰雪运动是一种非常有效的减脂运动。”曹春梅说。

对不同年龄段的人来说，好处是不一样的。“青少年经常参加冰雪运动可以促进生长发育，降低成年后罹患各种疾病的风险；对中老年人来说，适当参加冰雪运动，可以延缓衰老的进程，减少高血压、冠心病、糖尿病、骨质疏松等疾病的发生概率。”杨华清补充道。

“滑”起来，你真的准备好了吗

冰雪运动有很多项目，于健康而言，它们“擅长”什么？

滑冰已经成为普及很广的大众运动，“在提高身体平衡性、灵活性和敏捷性方面，作为一种低冲击运动，滑冰尤其有利于下半身肌肉的锻炼。”曹春梅告诉记者，不少视频中酷炫的高山滑雪，除了有很强的观赏性外，还能提升人体的动态平衡能力，“高速环境下对身体姿态进行调控，本身就是绝佳的平衡能力锻炼”。

“特别是越野滑雪，需要手脚及全身的配合，在有上下坡的山地环境下进行，到达高点时对身体有一个强刺激，下坡时又能缓解这种刺激。”曹春梅介绍，这近似于法特莱克训练（一种加速跑与慢跑交替进行的中长跑训练方法），非常有助于增强耐力，能消耗更多卡路里。

“钢架雪车则能提高人的快速反应能力。”曹春梅告诉记者，在钢架雪车运动中，时速高达100多公里，眼睛视野范围较小，转弯时需要很快做出判断，“其实这是有正迁移作用的，当遇到危险时，能帮我们很快做出正确的反应和判断”。

冰雪运动好处多，但伤病问题也不少，如何更健康地赴这场冰雪之约？

“首先就要有安全意识，许多冰雪运动爱好者一上场就开始滑，其实，这是不科学的，准备活动非常有必要。”曹春梅说，在寒冷环境下，人体肌肉紧缩，关节会变得僵硬，充分的准备活动，能使肌肉舒张，增加关节的灵活性，还能激活人的神经兴奋性以便合理完成运动动作。

对于普通人群，参加冰雪运动以娱乐为主，曹春梅推荐的方式是“呼朋引伴”，“多去参加团队运动项目，享受其中的乐趣，同时建议强度较高的运动每个阶段做20至30分钟，在运动中间进行适当休息”。

“循序渐进、量力而行”是杨华清给出的建议。

“量力而行就是要根据自己的身体素质和运动水平，选择适合自己的运动方式、场地、强度，初学者不要着急挑战难度过大的场地和复杂的动作，同时根据熟练程度的增加和运动水平的提高循序渐进。”杨华清特别提醒，疲劳时不宜勉强运动，特别是初学者，由于初次接触，新鲜程度较高，往往会长时间地持续运动，此时更易发生运动损伤。

“首先要学会摔倒。”于静的经验是，运动过程中要注意观察四周，防止向后摔倒。“向后摔倒时身体应紧绷，主动屈膝下蹲，降低重心，同时避免头部后仰导致后脑勺着地。”

冬季相对干燥，“运动期间，每隔一定时间补充适量的温热水，能达到保暖的作用，不要等到非常口渴才补充水分。”王逸群提醒。

想要玩好，缺不了一身合适的装备。

“应穿着防寒保暖的衣物，衣裤要保证柔软宽松以利于血液循环，可以戴帽子、手套以保护离心脏较远的部位，防止身体热量丢失。一般内层选择速干型内衣，能够迅速将潮气及汗水排到内层衣服的表面；中间层选择保暖层，以达到隔绝外界冷空气与保持体温的效果；外层选择阻绝防护层，能将外界天气对身体的影响降到最低。”杨华清说。（本报记者 姚 昆 邹晓菁）