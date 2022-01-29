部分医院设弹窗必检人员检测窗口

奥密克戎关联疫情连续5日无新增病例、德尔塔病毒新增感染者数量下降，此轮疫情风险总体可控；从昨日起，本市部分公立医院设置弹窗必检人员检测窗口或区域，为北京健康宝弹窗人员提供核酸检测服务；丰台区部分区域提升了管控措施，目前已就近设置采样点位，做到应检尽检，不漏一人……北京市第278场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会昨日召开，相关部门负责人介绍疫情有关信息并回应市民关切。

昨日，北京市第278场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从发布会上获悉，1月27日16时至1月28日16时，本市新增本土新冠肺炎确诊病例4例。1月15日以来，本市累计报告本土新冠肺炎病毒感染者84例。北京市委宣传部副部长、市政府新闻发言人徐和建介绍，当前奥密克戎关联疫情已经连续5日无新增病例，德尔塔病毒新增感染者数量下降，且都发生在管控范围内，此轮疫情风险总体可控。

自昨日起，本市具备核酸检测能力的综合性委属委管医院、市属医院、各区具备核酸检测能力的区属医院（至少1家）设置专门的弹窗必检人员检测窗口或区域，增加号源数量，为北京健康宝弹窗人员提供核酸检测服务。

本轮疫情累计报告

本土感染者84例

北京市疾控中心副主任刘晓峰介绍，1月27日16时至1月28日16时，本市新增本土新冠肺炎确诊病例4例。奥密克戎变异株关联疫情无新增感染者。德尔塔变异株关联疫情方面，感染者75现住丰台区玉泉营街道万柳园小区。感染者76和77，均现住丰台区玉泉营街道玉泉营212号院，工作地点为西南郊冷库。其中感染者76曾到花乡奥莱村，感染者77自述曾多次在华兴饭庄用餐。感染者78现住西城区广安门外街道鸭子桥路1号院。目前已开展流行病学调查和密切接触者追踪，对所涉及风险点位进行排查，对各类风险人员进行分类管控。

1月15日以来，本市累计报告本土新冠肺炎病毒感染者84例，其中，奥密克戎变异株关联疫情累计报告病例6例，均为确诊病例，均为轻型，已连续5日无新增感染者报告。德尔塔变异株关联疫情累计报告感染者78例，确诊病例64例、无症状感染者14例。

丰台区严格贯彻落实

批发市场“一天一检”

丰台区人民政府副区长薄澜介绍，1月27日16时至1月28日16时，丰台区新增3例确诊病例，均为管控人员，现已转至定点医院隔离治疗。为切实打赢疫情防控歼灭战，丰台区强化社会面风险防控。从严从紧加强餐饮、商超等重点场所管理，切实落实“扫码、测温、登记、正确佩戴口罩”等措施。精准严密抓好市场及流通领域“人物同防”，严格落实批发市场和冷链人员“一天一检”，全面加强进口冷链食品、进口水果等物防管理，进一步落实进口物品核酸检测和预防性消毒措施，切实堵住各类防控风险漏洞。

同时，紧盯特殊人群就医需求，全面摸排封控管控区内60岁以上老人信息，对孕产妇建立点对点台账，公开24小时就医热线，为儿童、新生儿分别指定2家医院作为定点医疗机构，优化婴幼儿就诊流程。指定丰台区中西医结合医院作为封控管控区人员定点医院，区内21家社区卫生服务机构作为居家隔离人员健康监测机构，及时告知居民联系电话，做好应答解释工作。通过智慧家医平台持续开展在线诊疗、线上开药、送药上门等服务。督促辖区内各医疗机构严格执行首诊负责制，对于急危重症患者，在加强防护的情况下第一时间实施救治，打通封控管控区内急诊就医绿色通道。

薄澜同时指出，在疫情防控方面，丰台区科学调整部分区域管控措施，丰台区部分区域提升管控措施，区域范围为：玉泉营街道：京开高速路以西区域。新村街道：恒丰路以南、怡康路以西、南四环以北、科怡路以东区域。看丹街道：科兴路以南、科怡路以西、帝京路以北、锦丰路以东区域。在现有区域内防控措施不变的基础上，坚持每日核酸筛查。“在上述区域已经就近设置了采样点位，方便居民就近筛查，做到应检尽检，不漏一人。”薄澜说。

本市部分公立医院设置

弹窗必检人员检测窗口

据北京市卫健委副主任、新闻发言人李昂介绍，当前，本市疫情防控形势严峻复杂，根据疫情防控工作总体部署，进一步落实疫情防控“四早”要求，保障人民群众健康安全，综合性委属委管医院、市属医院、区属医院将建立专门的健康宝弹窗必检人员检测窗口或区域，及时做好弹窗人员核酸检测保障工作。

李昂介绍，自昨日起，本市具备核酸检测能力的综合性委属委管医院、市属医院、各区具备核酸检测能力的区属医院（至少1家）设置专门的弹窗必检人员检测窗口或区域，增加号源数量，为北京健康宝弹窗人员提供核酸检测服务。同时，要在独立区域提供核酸检测服务。在安全区域内独立设置弹窗人员检测窗口，与“愿检尽检”人员和就诊人员分开区域，为健康宝弹窗人员单独提供收费、采样服务。相关医院要细化流程，做好引导，严防人员聚集，避免交叉感染，定期做好环境消毒。充分借助信息化手段，提供网上预约、支付、推送检测报告等服务，让信息多跑路、群众少跑腿。

李昂提醒，请健康宝弹窗人员预约前往，做好个人防护。关于开设弹窗必检人员检测窗口或区域的医疗机构名单，将通过市卫健委官方网站和健康北京微信公众号予以公布。请市民朋友就近选择，预约前往，在规定时间内进行核酸检测。检测时要自觉排队，服从现场工作人员引导，落实戴口罩、不聚集、保持安全距离等个人防护措施，核酸检测结果未出之前，自觉做到不聚集、不离京。

文/本报记者 解丽 赵婷婷 李泽伟