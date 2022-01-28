北大医学人：做好医疗保障 为冬奥会保驾护航

北京冬奥会将于2月4日在国家体育场“鸟巢”开幕。医疗救治是冬奥会赛事保障工作的重要一环，在北京冬奥会三大赛区每个冬奥村都能见到北大医学人的身影。

1月17日，由北京大学第一医院（以下简称“北大医院”）呼吸和危重症医学科、心血管内科、肾脏内科等科室医护人员组成的冬奥医疗保障团队，进驻首都体育馆。

此前，北大医院已成功完成“相约北京”冬季体育系列测试活动花样滑冰比赛、短道速滑比赛测试赛等多场赛事医疗保障工作。北大医院医疗队临时党支部书记汪波说，在北京冬奥会上，北大医院将完成赛时场地医疗站、运动员医疗站、观众医疗站三个站点的医疗保障任务。

“这是责任，更是荣幸。我们一定不辱使命，圆满完成保障任务！”距离北京冬奥会开幕12天之际，北京大学人民医院（以下简称“人民医院”）冬奥医疗保障团队从医院出发，奔赴国家雪车雪橇中心。

作为国家创伤医学中心，人民医院在严重创伤、多发伤的急救和重症感染、传染病救治等方面都有丰富的临床经验。人民医院医务处副处长张韬介绍，人民医院冬奥医疗保障团队将负责在首都体育馆举行的花样滑冰、短道速滑等相关赛事的医疗保障工作；同时作为场馆保障医院，还将负责位于延庆区的国家雪车雪橇中心的雪橇、雪车及钢架雪车三个体育项目的医疗保障工作。医疗保障团队中的成员，来自临床、医技等多个学科，都是领域内的核心骨干。

北京大学第三医院（以下简称“北医三院”）是唯一能够同时覆盖北京、延庆、张家口三大赛区的北京冬奥会定点医疗保障机构。

延庆赛区主要承担雪车雪橇和高山滑雪比赛项目，雪车雪橇有“雪上赛车”之称，高山滑雪则被称为冬奥会“皇冠上的明珠”，可以想见两项赛事的紧张、刺激和精彩程度。北医三院延庆医院执行院长周方介绍，北医三院本部派出了约20名专家支援延庆医院，加强赛时救治力量。北医三院崇礼院区是张家口赛区的第一转诊救治医院，单板滑雪、自由式滑雪和跳台滑雪医疗保障任务艰巨。北医三院崇礼院区院长敖英芳表示，指挥中心、场馆医疗站、转运直升机实现了实时信息共享和可视化监测，可以为运动员提供从受伤到救治全过程、高质量、高效率的救护服务。

此外，同样作为“中国冰雪医疗卫生保障定点医院”的北京大学口腔医院、北京大学第六医院、北京大学首钢医院、北京大学国际医院、北京大学肿瘤医院也承担了冬奥会相关医疗保障工作。由北京大学8家在京附属医院组成的这支冬奥赛场上的医疗保障团队，已经准备好为北京冬奥会保驾护航！