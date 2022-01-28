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屋檐上挂起了火红的灯笼，门廊上贴好了喜庆的春联，桌子上摆着各式各样的水果……浓浓的年味中，是越过越红火的生活。春节期间，“米袋子”“菜篮子”“果盘子”供应如何？年货消费有啥新特点？乡亲们采购年货有啥新方式？春节临近，听听农民朋友讲述的农村新气象。

“米袋子”“菜篮子”供应充足，能满足城乡居民消费需求

眼瞅着快过年了，马贺章依然闲不下来。

河北省固安县渠沟乡西辛庄二村，一场小雪飘飘扬扬，给越冬的小麦盖上了一层“薄被”。马贺章拨开地里的麦苗，“你瞧，这就是主生蘖，冬前就长出来了，这决定了来年的亩株数。”

受到去年秋汛影响，这季冬小麦播种期比常年有所推迟，部分越冬苗分蘖偏少。不过，作为兴农农机服务专业合作社理事长，马贺章对今年的收成仍然信心满满：“大寒见三白，可是个好兆头。现在的小麦都是种肥同播，年后浇返青水时再追一遍肥，做好病虫害防控，让苗更壮实。”

固安县农业农村局副局长张维建介绍，目前，全县在田冬小麦面积23万亩，大部分晚播麦均已出苗生长，接下来要加强农技服务，及时促弱转壮，增加穗粒数和千粒重，带动小农户适时开展统防统治，确保粮食丰收。

马贺章介绍，除了经营流转的400亩地，合作社还为乡亲们提供社会化服务。跟往年一样，今年农户关海建9亩半地全托管给了合作社，“从购买种肥、管理、收割到卖粮，一亩地能增加七八十元的效益。”

扎牢“米袋子”，拎稳“菜篮子”。清早，固安县牛驼镇门铁营村还笼罩在一片静谧中，盛世农合果蔬专业种植合作社的日光温室里，茄子肥厚、番茄红艳，负责采收的农民早已忙开了。

“我们用的是土墙体大棚，最适合北方地区冬季保温，正好供蔬菜生长。”生产管理组长姜玉华撸起袖子，把筐里新摘下的番茄仔细码了码，“一个棚占地3亩，一年两茬，采收期40天，每天能出好几百斤。”

不远处是合作社净菜加工车间，60多名工人在流水线上依次将蔬菜清洗、分切、包装。合作社负责人郑立国说：“现在都讲‘一产向后延，二产两头连’，毛菜加工后附加值能提高30%左右。城里人买年货也爱买这样包装好的净菜，省事儿。”

这两年，合作社不断扩大设施蔬菜生产，还建立了净菜生产、加工、配送全链条产销体系，自营加菜农联营合作，日产毛菜、净菜达80吨以上，新鲜水灵的蔬菜24小时内就能端上京津冀市民的餐桌。

张维建介绍，作为京郊“菜篮子”，全县不断提升棚室水肥一体化、温控、机械化作业等装备水平，推动蔬菜增产提质，通过“农超对接”“农餐对接”“农食对接”等订单经营模式，实现产销对接。

从全国范围看，今年冬小麦面积已经基本落实，跟往年相比基本保持稳定；蔬菜在田面积约8000万亩，预计未来3个月蔬菜供应总量1.7亿吨，同比增加350万吨，加上冬储蔬菜，可供每人每天约3斤菜。“综合各方面情况看，今年春节期间，肉蛋奶、果菜鱼供应总量充足，完全可以满足城乡居民消费需求。”农业农村部市场与信息化司司长唐珂说。

鲜花热销、剪纸忙，年货新消费带旺乡村产业

江西省安福县处处洋溢着欢乐喜庆的气氛，大扫除、备年货、写春联……人们忙着迎接新年到来。为新春“锦上添花”，购买鲜花绿植装扮居室、馈赠亲友成为当地老百姓过年的新时尚。

鲜花扮靓乡村，见证富裕新年。这几天，平都镇李家村的花卉超市生意红火，前来选购鲜花的客人络绎不绝，超市老板沈小荣笑得合不拢嘴，“你瞧，热卖的蝴蝶兰、红橘都是周边农户种的，带着露珠、冒着香气，新鲜抢手！”

走进花卉超市，阵阵花香扑鼻而来，几名顾客正细心挑选心仪的绿植花卉，不时询问价格及种养方式。“每年过年我都会买些盆栽花卉放在家里，图个喜庆吉祥。”村民周荣华陪老伴转了一圈，相中一盆长寿花，“年货、新衣都置办齐了，再添些花卉打扮庭院。”

为了保障节日供应，沈小荣提前一个月就备好了货。说话间，他的手机响个不停，不少老顾客通过电话、微信下单。“这些是要送货上门的，白天人手紧，等晚上抓紧送过去。”沈小荣说，订单连接基地，直采送货上门，销售量长了一大截。一个多月来，他已经卖出了500多盆花卉和绿植，收入2万多元。

订单另一头，安福县洋溪镇田里村苗木基地内，乡亲们正在挖苗、装袋、装车，物流车来往送货，多肉大棚经营户刘鹏正带领大家赶订单，“正值销售旺季，我可得抓住这好商机。”在刘鹏的带动下，周边乡镇有820家农户从事多肉、兰花等培育、销售，300多名村民就地就业，“美丽经济”鼓起村民口袋。

春节到，剪纸俏。大巴山深处的四川省通江县有贴窗花的习俗，进入农历腊月，传统节日剪纸开始走俏，乡亲们用红纸剪成各种图案张贴在自家门窗上。

“大家加把劲，手脚麻利点。”通江县“巴山剪纸”工作坊负责人李亚雪说话间手起纸落，剪刀飞快穿花，不一会儿，指头轻捻，碎纸落下，栩栩如生的“福虎”呈现在眼前。

虎年即将到来，“虎造型”成为工作坊剪纸的热门主题，展架上摆放着上百种“虎造型”剪纸，除了商场、宾馆等订单，还有不少易地搬迁群众前来预订。“剪工精细，虎虎生风，格外喜庆。”诺江镇65岁的张开州老人一眼就相中一款生肖虎剪纸。

巧手“剪”出美好生活。李亚雪说，近几年，村民物质条件富裕了，精神生活不断丰富，剪纸作为传统民俗，越来越受大家欢迎。在政策支持下，2014年，李亚雪成立工作坊，几年来创收100多万元，带动200余名村民增收。

门店销售、网上售卖……年关将近，李亚雪每天都能收到200张以上的订单。如今，经过8年探索，“巴山剪纸”已成为四川省非物质文化遗产，“非遗进校园”“剪纸培训班”等活动已开展600余场，培育剪纸技艺骨干人员300多名。在他们的示范带动下，通江不少人学会剪纸技能，吃上“手艺饭”，在家门口挣钱增收。

乡村也是李亚雪的创作之源，在她的巧手里，家乡诺水河、银耳特产、脱贫故事等风土人情都成了剪纸艺术作品。“下一步我想利用这个工作坊，传承弘扬传统文化，展现家乡发展变化，同时带动更多乡亲增收致富，为乡村振兴添砖加瓦。”说起新年愿望，李亚雪话语里充满坚定。

线上年味儿浓郁，更多农产品“飞”出乡村

春节临近，线上年味儿也愈发浓郁。“云上”大集市、电商年货节等火热开启，田间连上了“云间”，更多农产品“飞”出乡村，消费品连通城乡。

“三峡人家出好茶，走亲访友少不了，优惠力度大，大家快来下单呀。”直播间里，望华鑫温杯投茶、注水冲泡。一壶叶绿汤清的好茶引来订单不断。镜头外，分拣、打包，茶叶礼盒正运往全国。

“茶叶‘搬’到网上，客户抢着买。春节消费季连着早茶上市季，这段时间订单不用愁。”让家乡的茶走出大山，是望华鑫的心愿。家住湖北省宜昌市夷陵区许家冲村，她家的茶园就坐落在三峡库区。高山云雾出好茶，可过去卖不上价。在外闯荡多年的望华鑫返乡创业，蹚出新路子。

一根网线，串起一条产业链。望华鑫成立合作社，吸纳600多名社员，发展早春茶等新品种，建设标准化茶叶生产线，打造“三峡茶姑娘”品牌，从卖“原字号”变成卖精品茶。“既要种出好产品，也要找到好销路。茶园里的农活、生产线上的烘炒技艺，都成了直播画面，早春茶每斤能卖到1000元以上。”如今望华鑫的合作社年营业收入达上千万元。

“农村电商高效对接产销、精准匹配供需，打通农产品上行通道，促进农民增收。目前全区的茶叶、柑橘等特色产品正走向全国。”夷陵区商贸经济发展促进中心主任张祖德介绍，截至2021年底，夷陵区农产品网络零售额突破9.6亿元，网商总数超过7000家。

流量变成“新农资”，直播成了新农活。2021年前三季度，全国农产品网络零售额3043.9亿元，同比增长1.5%，增速比前8月加快0.9个百分点。

电商火热，同样让优质消费品下沉。动动手指、年货到家，成了不少农民消费新趋势。

“前几天，我在网上买了个冰箱，‘大家伙’送到家门口，搁以前哪敢想。”山东省夏津县香赵庄镇宗庄村村民宗兆岭的话里透着得意，“网上品牌多，任意选，还能便宜不少。”

“鱼挺新鲜的、蔬菜还沾着泥、鸡蛋能便宜几毛钱……年货快准备齐当了。”宗兆岭细数起来，“过去，就盼着那几天集市。如今电商、微信群里天天有促销，啥时候都能买，质量有保障。”

离宗兆岭家200米远，就是村里的快递电商综合服务中心。这几天，工作人员李秀英忙得脚不着地，“到年根了，快递多起来，每天能有200多件。”说话间，取件的村民们进进出出。

“快递进村，激活了大家的消费热情。”李秀英感慨，“过去到镇里取快递，少说5公里，不仅费事还搭上油钱。”去年，镇里与中国邮政集团公司夏津分公司合作成立服务中心，打通农村物流“最后一公里”，让农民在家也能收快递。

截至去年底，全国行政村实现快递直投的比例超过80%。2021年乡村消费品零售额59265亿元，增长12.1%。“电子商务蓬勃发展，农村物流持续补链，农村消费潜力不断释放，为畅通国内大循环提供坚实基础。”社科院农村发展研究所研究员李国祥介绍。

《 人民日报 》（ 2022年01月28日 18 版）