中国年的新模样，习俗或许有变，情意总归不减；形式也许革故鼎新，情感永远浓郁升腾

春节是什么？小时候，春节是丰盛的年夜饭，是盼望的压岁钱。长大后，春节是漫漫的回家路，是满满的幸福感。春节，以亲情为伴，以文化之名，向时间和生命致以一年一度的问候。如今，春节正在被赋予更多新意，给不同年龄的人带来情感的共鸣。

“共欢新故岁，迎送一宵中。”幸福欢腾的年味，祈福拜年的年俗，填满了一代代中国人关于春节的集体记忆。如今的春节，年货也许不再大包小包，爆竹或许不再遍地开花，但更具时代感的过年新方式、更具创意的年俗新表达，正在为延续千载的“中国年”赋予新的文化内涵。

一年一度的春运，如同一道流动的风景线，载满游子思乡情驶向团圆。虽然疫情当前，这个春节有不少人不能回家过年，但云端相聚、视频拜年让“团圆”不再遥远，也让我们更加懂得团圆和平安的意义。选择回家过年，除了聊天、看春晚、吃年夜饭，还有越来越丰富的家庭活动：和叔伯婶姨一起录制新年短视频，帮爷爷奶奶姥爷姥姥自制过节表情包，趁家庭聚会一起拍摄团圆写真集……创意团聚让传统年俗有了新花样，为过年增添了更多欢声笑语。

围绕“幸福”这一永恒主题，浓浓的年味正在汇聚。过年贴福字，既祝愿丰衣足食，富贵兴旺；又寄望健康平安，和谐美满；更象征国泰民安，天下太平。时下，新春祝福已从一张“福”字演变出更多样的玩法，从手写祈福，到拍照集福、抽奖赢福，再到亲友互赠“福卡”、互发“福字红包”。“福到人间”，从一句贴福字的吉祥话，变成了一场亲人与朋友、商家与顾客间的新春同乐。大大小小、花样迭出的祝福形式，在“一元复始，万象更新”的氛围里，创造着“新春新气象”，承载着对新年愿景的展望、幸福生活的向往，为过年增添了更多缤纷色彩。

当“欢腾”成为共同的期盼，一场“中国范儿”的冬奥会正在如约而至。今年过年，农历节气立春恰逢北京冬奥会开幕。人们共同期待，双奥之城向世界呼唤“一起向未来”，冰雪健儿在赛场拼搏“速度与激情”。全家围坐观赛的春节，一定能留下其乐融融的美妙回忆。无论是运动员争分夺秒、奋勇冲刺的夺金瞬间，还是国旗飘扬、国歌奏响的荣耀时刻，都能让天南地北的观众燃起体育激情和爱国热情。如果不甘心只做冬奥会的观众，那不妨下场一试：亲自体验上冰滑雪，打卡留念冰雪之约，打造一场逐梦冰雪的燃情新春。“中国红”携手“冰雪白”，将为过年增添更多时代印记。

“从来年是有情日”。曾经，老舍先生笔下的老北京年俗，是腊月起拾掇忙活，正月里欢喜飘香，是岁尾年终之时的美味佳肴，是新故相推之际的红火气象，“过得分外热闹”。如今，当“老传统”遇上“新潮流”，当“中国红”遇上“冰雪白”，新春佳节必将“更添几分欢喜”。中国年的新模样，习俗或许有变，情意总归不减；形式也许革故鼎新，情感永远浓郁升腾。春节，是四季轮回的起始，是重整出发的契机。愿人与人的真挚牵挂，家与国的安康美满，连同新春佳节始终红火的底色、不断翻腾的热度，温暖更加美好的一年又一年。

《 人民日报 》（ 2022年01月28日 05 版）