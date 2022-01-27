预防幽门螺杆菌科普视频发布暨专家咨询活动举行

1月26日，“健康向未来 美好中国年”预防幽门螺杆菌科普视频发布暨专家咨询活动通过线上直播的形式，在人民好医生平台举办。本次活动由中国健康教育中心技术指导，人民健康、国家消化疾病临床医学研究中心、中华医学会消化病分会幽门螺杆菌学组共同主办，北京华亘安邦科技有限公司提供公益支持。

“要做到群众的健康需求在哪里，健康教育工作的着力点和落脚点就放到哪里，有效推进健康知识人人知晓、家家受益，筑牢健康管理的科普防线。”健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫健委规划发展与信息化司司长毛群安说。

“说到幽门螺杆菌，很多人可能都听说过，它与日常的很多疾病，如消化道溃疡、慢性胃炎、胃癌等都有密切相关。预防幽门螺杆菌感染有助于相关疾病的防治。”毛群安在致辞中谈到，提高全民健康素养，健康教育要先行，针对居民主要健康问题和影响因素，聚焦重点人群，优化重大疾病防控策略措施，加强综合干预，广泛开展全民共建共享的健康行动。

“大力普及健康知识，倡导健康行为和生活方式，提升居民的健康素养，是实现居民不生病、少生病、晚生病目标的重要途径。”中国健康教育中心党委书记、主任李长宁介绍，为了进一步促进居民健康素养提升，中心启动了“健康素养促进工程”。该工程围绕健康素养基本知识与技能，广泛动员社会力量，开发健康教育材料，拓展传播渠道，并举办包括本次活动在内的传播活动等。特别面向监测中发现的健康素养短板，加强重点地区、重点人群、重点健康问题的健康教育。

为了更有针对性、更广泛地传播幽门螺杆菌专业知识，活动前夕，主办方通过人民健康融媒体平台，向广大网友征集了关于幽门螺杆菌的系列问题。

在活动专家答疑环节，相关专家共同围绕如何预防幽门螺杆菌感染以及春节期间饮食营养与健康等内容进行科普讲解，为观众送上了“小年”健康礼包。北京大学第三医院教授、主任医师周丽雅，海军军医大学长海医院消化内科副主任杜奕奇，南昌大学第一附属医院消化科主任医师、江西省消化疾病研究所所长吕农华，郑州大学第五附属医院院长、郑州大学康复医学系主任郑鹏远，北京医院消化科主任、中华医学会消化学会委员许乐，北京协和医院消化内科主任医师李景南，北京大学医学部教授、北京积水潭医院消化科主任蓝宇，上海交通大学医学院附属仁济医院消化科主任医师陆红，河南省人民医院消化内科主任医师丁松泽等近10名专家对征集到的问题进行了解答。

同时，为加强大众对消化疾病的科学认知，由李兆申院士团队牵头，中国健康教育中心、国家消化疾病临床医学研究中心、中华医学会消化病分会幽门螺杆菌学组制作了预防幽门螺杆菌消化科普视频，为群众随时随地学习幽门螺杆菌预防知识提供便利。

与会嘉宾表示，提高全民健康素养，健康教育是要坚决把好的一关。“十四五”时期，要继续完善健康促进的政策体系，加大居民健康教育，切实推进从“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变，推动“健康素养促进工程”进一步落地生根。