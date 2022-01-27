收拾行囊，带上大包小包年货，一路风尘仆仆回乡，与阔别已久的亲人相见……在异乡忙碌了一年，过年回家是每个在外打拼的人们内心最渴望的幸福。然而，春节脚步临近，新冠肺炎疫情却并未走远。近一段时间以来，陕西、河南、天津、上海、北京等多地出现本土确诊病例，防疫形势严峻。多地相继发出了“就地过年”倡议。

就地过年，是为了减少人员流动，确保疫情防控局势稳定。春运是全国人口大规模流动的节点。疫情前的2019年春运期间，全国旅客发送量达29.8亿人次。今年春运期间，交通运输部预计全国将发送旅客11.8亿人次，日均2950万人次，较2021年同比增长35.6%。面对疫情多发、人员大规模流动等因素带来的风险，疫情中高风险区所在县市区的人们对政策表示了充分理解和支持，响应就地过年倡议，放弃回家团圆，积极配合疫情防控政策。各地防疫工作人员、志愿者们日夜不休、风雨兼程，承担核酸检测工作、第一时间做流调、为隔离人员上门送物资……为人们就地过年，作出了最好的保障。

中国是一个高速发展的大国，大规模的人口流动，全国各省市以及国内外频繁密切的经贸往来，是时代发展大势，不可避免。就地过年，只是一时防疫之举。倡议就地过年，落实相应防疫措施的同时，精准防疫，让符合防疫要求的人能够回乡团圆，也是倡议的应有之意。

近日，在北京朝阳区工作的“北漂”姑娘王女士，因行程码带星，打电话咨询老家的防疫政策。根据她的具体情况，疫情防控办工作人员表示，只要提供48小时内核酸阴性证明就能回去。对方还询问道：“想家了吧？多久没回来了？想回来就回来吧。只要你所在的街道没有封闭起来，你就可以回来。”工作人员的人性化关怀，不仅让王女士瞬间感动，还温暖了大批网友的心。此后，王女士表示，为了响应就地过年倡议，还是决定留在北京过年了。互相理解，共同战疫，成就了疫情中双向奔赴的温暖。

是走还是留？为了减少人员流动、降低疫情传播风险，很多人在两难选择中放弃了与家人团聚的机会，为疫情防控尽一份责任。对这些留守外乡就地过年的人来说，可能无法感受到传统的过年方式，但过年的热闹和快乐不应改变，年味不能少。相关的政府部门、企事业单位、社区等要通过实际举措让外来务工人员把心安下来，真正体会到“家在远方，情在身旁”的温暖。从这个意义上说，能否增强就地过年人们的幸福感、获得感是对一个城市“温度”的最好考量。

值得欣喜的是，我们看到，有的城市奉上的“大礼包”既有美食消费、手机流量等物质补贴，也有健康服务、免费图书馆等在内的精神关爱，把外来务工人员的春节假期填得满满的；有的企业把对留守员工的福利，列出了一张密密麻麻的“过年清单”，从补贴红包到过节礼包一一兑现；有的社区主动上门沟通，缓解务工人员节日期间对家乡的思念，对有困难的人员或家庭给予及时必要的帮扶……这些求真务实之策将浓浓的年味融化在彼此的守望相助之中，也让就地过年展现出社会和谐、家国同心的暖心力量。

就地过年，也带动了本地旅游市场、消费市场、文化娱乐市场的热度。过年期间，越来越多选择留下的新市民融入到当地过年的新年俗中，去特色商业街购买年俗文创产品，与好友一起吃大餐，看一场春节档电影，去城市周边观览美景、古迹……在异乡同样能感受到浓浓的节日氛围。异乡过年，温暖不减。（苇 月）