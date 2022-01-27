“为家人朋友们的健康安全着想，原定于1月25日的婚礼延期，待疫情结束，再邀大家见证这份喜悦。”1月23日，江西省抚州市临川区茅排乡茅排村村民黄文武在微信朋友圈发了这样一条信息，获得亲朋好友的点赞支持。

“准新郎”黄文武的婚礼于半年前就开始准备了，拟邀请宾客100多位。当他接到村委会工作人员电话建议暂时不要举办聚集性活动后，两位新人商议一番，决定配合疫情防控要求，逐个告知亲友取消了原定的喜宴婚礼。

春节将至，面对疫情防控与阖家团圆的双重需求，江西各地在倡导大家就地过年的同时，积极开展疫情防控知识宣传，鼓励群众使用微信贺喜、通过网络送祝福，利用互联网增进感情，减少人群扎堆，提倡“喜事缓办、丧事简办、宴会不办”，以文明新风迎接新年。

黎川县按照“非必要不举办”原则，严控庙会、大型文艺演出等聚集性活动，以“谁举办、谁负责”的原则落实举办方或组织单位疫情防控主体责任；提倡家庭聚餐聚会等不超过10人；自行举办5桌以上宴会等聚餐活动的个人，须向属地居（村）委会报备，承办5桌以上宴会的餐饮单位，须向县市场监管部门报备。

龙南市组织各乡镇控制农村集市规模和频次，鼓励工业企业利用春节期间连续生产并发放“留岗红包礼包”。该市还为“就地过年”的外地员工发放“春节礼包”，包括春节期间公立医疗机构免收门诊、急诊挂号费自费部分，健康体检五折优惠，发放200元/人的消费券等。

既要做好疫情防控工作，又要让“年味儿”不打折，江西各地正根据实际情况通力做好各项工作。

“给大家拜年了，祝大家虎年大吉……”在南昌县幽兰镇东田村新时代文明实践站，党建宣传员李欣连日来都忙着在电脑前帮村民剪辑已经录制好的视频。为减少春节期间人员流动，幽兰镇开展了“云祝福”活动，由镇村两级新时代文明实践站志愿者帮助村民以家庭为单位，录制新年祝福语，制作成短视频，供大家在网上拜年时使用。村民万义泉说：“这种形式不错，既安全又不缺少年味儿和亲情，还很时尚。”

“过年啦！有奖征集，快来晒出你的最美笑脸，送上新年祝福吧！”为营造温馨、祥和、喜庆的节日氛围，兴国县举办了春节“最美笑脸”征集活动，引导广大市民通过官方微信平台，晒笑脸、迎新年、送祝福，展现当下幸福美好的生活。除了引导本地群众积极参与外，当地还广泛呼吁在外游子、乡贤共同参与，与家乡人民一道，欢度佳节，在网上感受浓浓的家乡年味儿。“大家参与的积极性都非常高，通过网上晒笑脸、送祝福，既减少了聚集性活动，又传播了新风尚。”兴国县新时代文明实践促进中心负责人说。（记者 胡晓军）