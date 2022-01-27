负压救护车筑牢冬奥会疫情防控屏障

近日，由内蒙古红十字总会订购的首批8台负压救护车从一机集团专用汽车公司缓缓驶出，驰援内蒙古自治区乌兰察布市，为北京冬奥会保驾护航。

内蒙古乌兰察布市是冬奥会的应急保障基地，担负着环京“护城河”、首府“桥头堡”的重要使命。为此，内蒙古自治区红十字总会向一机集团专用汽车公司批量采购17台负压救护车驰援乌兰察布市，筑牢冬奥会疫情防控屏障。

与普通不带负压功能的救护车相比，负压救护车医疗舱配置车载负压系统，车内气压低于外界大气压，车外新鲜空气更易进入，对粒径0.3μm微粒气溶胶滤出率大于99.97%，车辆排出无害空气，车内空气自上而下流动，可大幅减少在救治和转运传染病人时医护人员交叉感染的几率。

2022北京冬奥会、冬残奥会共分为3大赛区，合计保障车辆869台。其中，除了负压救护车，一机集团瑞特公司研制的320多台份北京冬奥会服务用车配套动力总成产品已成功交付用户，近期将派出保障小组前往张家口赛区进行为期3个月的随车保障。

据保障人员介绍，此次保障服务的车辆用于张家口延庆赛区运动员上下山接送，因延庆赛区地处山区，坡道较多且落差大，对车辆的性能要求比较严格。面对车辆保障时间长、任务重、难度大的情况，保障小组制定了详细的保障方案和应急预案，配备了所需的维修专用工具和零部件，全天24小时待命，随时有故障随时去处理，确保本届冬奥会赛事服务用车能够顺利进行。（记者 何 亮 通 讯 员 朱小萌）