北京：新增感染者均来自管控人员

昨天，北京市第276场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。丰台区、市卫健委、市市场监管局、市疾控中心、北京地坛医院的相关负责人发布疫情相关信息并回应市民关切。据介绍，1月15日以来，本市已累计报告本土新冠肺炎病毒感染者75例。截至昨日15时，地坛医院在院新冠肺炎病例100例，实行“一人一策”个体化治疗方案。患者病情平稳。

1月25日16时至1月26日16时，本市新增本土新冠肺炎确诊病例6例、无症状感染者2例，涉及丰台和西城两区，新增感染者均来自管控人员，相关部门已第一时间采取管控措施。自1月15日以来，本市已累计报告本土新冠肺炎病毒感染者75例。昨天，北京市第276场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开，北京青年报记者从会上获悉，目前本轮疫情的感染者均收治在地坛医院，在院新冠肺炎病例100例，患者均病情平稳。

在发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任、全国新型冠状病毒肺炎专家组成员庞星火介绍，1月25日16时至1月26日16时，本市新增本土新冠肺炎确诊病例6例、无症状感染者2例。奥密克戎变异株关联疫情无新增感染者，“目前已开展流行病学调查和密切接触者追踪，对所涉及风险点位进行排查，对各类风险人员进行分类管控，以上新增感染者均来自管控人员”。

北京青年报记者梳理发现，这8例感染者居住地涉及丰台区和西城区相关小区，包括丰台区玉泉营街道万柳园小区、玉泉营街道郑王坟282号院、玉泉营街道亿朋苑小区、花乡街道北水嘉伦综合楼、新村街道万芳园以及西城区牛街街道白广路6号院。在这8例新冠感染者中，有6人工作与冷库相关，其中5人工作地点为西南郊冷库，另一人自述曾多次前往房山区长阳镇北广阳城大街8号冷库拉货。

值得注意的是，有的病例曾多次核酸检测为阴性，比如感染者67，现住丰台区玉泉营街道亿朋苑小区。因同小区有确诊病例，1月20日作为风险管控人员进行居家隔离，其间五次核酸检测结果均为阴性。1月25日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，1月26日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

庞星火提到，自1月15日以来，本市累计报告本土新冠肺炎病毒感染者75例，其中，奥密克戎变异株关联疫情累计报告病例6例，均为确诊病例，均为轻型，已连续3日无新增感染者报告。德尔塔变异株关联疫情累计报告感染者69例，其中确诊病例54例、无症状感染者15例。

庞星火表示，当前，疫情形势严峻复杂，防控工作处在紧要、吃劲的关头，要压紧压实“四方责任”，不折不扣落实各项防疫部署要求，以更快速度、更果断措施，坚决阻断疫情传播风险。

她提醒市民朋友，如果接到健康宝风险人员提示信息，请立即向社区报告，配合各项防控措施，集中隔离、居家隔离人员要严格按照防控规定，足不出户。需要进行核酸检测的人员要在规定时间内完成检测，检测时做好戴口罩、不聚集、保持安全距离等个人防护。继续坚持常态化疫情防控措施，非必要不出京，减少不必要聚餐、聚会，进入公共场所时要坚持全员健康宝扫码登记，配合做好戴口罩、验码测温、一米线等防控措施。

她还提示，出现发热、咳嗽等症状时要按规定就医，不自行购药、服药，切实提高防护意识，履行防控责任。

文/本报记者 蒋若静 武文娟 李泽伟