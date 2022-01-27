平台春节“发红包”如何实现双赢

近日，多家互联网平台公布了今年春节红包的打法。京东宣布拿下2022年春节联欢晚会独家互动合作项目，将在春晚直播期间送出15亿元红包和好物；百度春节将送出的红包金额为22亿元；支付宝则继续开启集五福瓜分5亿元活动等。截至1月25日，2022年春节期间，各家互联网平台宣布春节期间拟发放红包总额已超80亿元。（1月26日《证券日报》）

春节抢红包始于2014年，此后每年春节准时上演，成为一种新的过年习俗。梳理过去几年春节红包大戏，发现有如下特点：其一，平台与知名卫视春晚合作，借助春晚直播发红包；其二，各家平台发放的红包金额总体上呈现增长态势；其三，在红包玩法上既有继承又有创新；其四，多数人对这种红包的看法比较一致，即不是图发财，只是图个乐。

多数人参与抢红包的目的很单纯，而平台春节发红包的用意也不复杂——在春节已经成为平台竞争新战场的情况下，各家平台无非有如下目的：通过发红包来扩大平台影响力，提升自己在行业的地位；既是为了激活现有用户，也是为了争取新用户，以提升平台流量、扩大交易额。当然，平台不仅是在用户面前塑造好形象，也是提升在商家、合作伙伴心中的分量，以巩固合作关系。

过年有人发红包，为佳节添喜庆，当然是一件好事。不过，互联网平台春节发红包，能否把好事做好？发红包的目的能不能实现？企业发红包很契合春节的节日特点，给大家带来快乐，也能带来社会关注度、公众参与度，这有利于平台实现商业目的。春节本身是值得竞争的舞台，发红包也是可行的营销方式，因此从理论上推测，平台春节发红包，应该能取得显著成效。

不过，最终效果取决于互联网平台的具体操作，比如抢红包的规则设计是否更公平、更受欢迎？红包提现是否顺畅？去年就有网友投诉个别平台春节红包不给提现。同样值得关注的是，平台能否把通过发红包激活的用户、新增用户转化为长期有价值的用户？也就是说，平台通过派发红包获取新用户只是第一步，后续通过服务留住用户才是关键。

互联网平台之所以成为春节市场的一大主角，重要原因之一是我国数字经济、平台经济规模越来越大，平台走向更多舞台、更大舞台。相关数据显示，各大平台的用户规模、成交额等指标连年增长。2021年9月26日，中国网络空间研究院发布的《中国互联网发展报告2021》显示，2020年中国数字经济规模已达39.2万亿元，占GDP比重达38.6%。也是在2021年，我国平台经济面临反垄断强监管，主流平台必须以合法合规方式参与公平竞争，这对平台参与春节发红包竞争也带来了巨大挑战。

当然，今年春节互联网平台“发红包”效果如何，还得看过程看结果——看发红包、提现等过程中是被点赞还是被质疑，看舆论如何评价、平台如何“变现”和提供后续服务等。总体来说，平台与公众有望在春节发红包活动中双赢，但同时也要警惕派发红包中出现违规侵权行为——既要防止某些平台违规采集或泄露用户信息，也要防止骗子冒充平台发红包实施诈骗。

中央网信办日前开展“清朗·2022年春节网络环境整治”专项行动，其中包括严肃查处春节期间以抢红包等方式诱导网民点击实施网络诈骗等问题。有监管部门护航，相信公众在春节期间抢红包会更有安全感。（老鹰）