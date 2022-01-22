冬奥会临近，疫情防控有哪些注意事项？

北京冬奥组委官网近日发布消息称，鉴于疫情防控形势依旧严峻复杂，决定将原计划面向境内符合疫情防控相关要求的观众售票的方式调整为定向组织观众现场观赛。冬奥会临近，来自世界各地的运动员及涉奥人员即将抵京。面对奥密克戎变异株的挑战，冬奥闭环管理运转情况如何？冬奥疫情防控闭环内外有哪些注意事项？

北京冬奥组委新闻发言人日前接受新华社记者专访时表示，1月4日启动的北京冬奥会赛时闭环管理试运行截至目前运转良好，包括北京在内的周边城市民众生活也没有受到影响。

同时，冬奥赛时闭环管理和冬奥村试运行将于1月23日正式开启，冬奥村1月27日正式开村。从23日起，来自各国(地区)的运动员将陆续入村。在闭环管理试运行期间，预计将有近3000人来华开展工作。

“有法国花样滑冰选手，为了避免疫情风险，专心备战北京冬奥会，而放弃了近期的其他赛事。”发言人说，这也反映出广大运动员对北京冬奥会防疫措施的信心。

从目前赛时闭环管理试运行情况来看，闭环防疫体系运转良好，经受住了几个入境高峰的考验。入境通关顺畅高效，住宿、餐饮和交通保障有力，闭环内工作安全有序。

闭环内疫情防控，要争取最大限度阻止疫情传入。国际奥委会奥运会部运行主任皮埃尔·杜克雷近日在线上发布会上说，北京冬奥会第二版《防疫手册》在闭环管理试运行下已得到严格执行。

他强调，在涉奥人员启程飞赴北京之前，需要进行核酸检测，而在抵京后也会第一时间进行核酸检测，由此可以最大限度阻止疫情传入冬奥闭环。而在闭环之内，人们都接种了疫苗，每天接受核酸检测并佩戴N95口罩。

闭环外疫情防控，要确保闭环闭得全、内外无接触。北京冬奥组委专职副主席、秘书长韩子荣在此前举行的国新办新闻发布会上介绍，闭环内来华涉奥人员和国内直接服务外方的工作人员需要每日进行健康监测和核酸检测，在闭环内酒店或冬奥村集中住宿，只允许乘坐冬奥专用车辆往返指定闭环场所，不得与闭环外人员以及社会面接触。

闭环外如果路遇冬奥专用车辆发生交通事故怎么办？北京市交管局9日提示市民群众在出行过程中，一旦与冬奥专用车辆发生交通事故，注意保持安全距离，做好安全防护，不与车辆和车内人员接触，等候专业人员到场处置。据介绍，冬奥专用车辆将贴有专门闭环管理标识，避免与闭环外人员接触。

国际奥委会主席巴赫16日表示，在疫情不断变化的巨大压力下，北京冬奥组委采取有力有效防控措施，闭环管理安全顺畅，服务保障周到贴心，受到国际社会高度赞扬。国际奥委会对如期安全顺利办赛充满信心，将带头落实防疫措施，引导敦促各方来华人员严守防疫手册规定。