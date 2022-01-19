医疗装备产业前景可期（新视点）

医疗装备是医疗卫生和健康事业的重要物质基础，直接关系人民群众的生命安全和身体健康。日前，工业和信息化部、国家卫生健康委等10部门印发《“十四五”医疗装备产业发展规划》（以下简称《规划》），这是医疗装备领域首个国家级产业发展规划。

“我国已成为全球重要的医疗装备生产制造基地。”工业和信息化部装备工业一司司长王卫明表示，“十三五”期间，我国医疗装备产业快速发展，市场规模从2015年的4800亿元增长到2020年的8400亿元，年均复合增长率11.8%；2020年，我国医疗装备行业规模以上企业达到2300多家，实现主营业务收入4100多亿元；在珠三角、长三角和环渤海地区，形成了一批具有较强竞争力的龙头企业和特色鲜明的产业集群。目前，我国医疗装备产业已形成了22大类1100多个品类的产品体系，覆盖卫生健康各个环节，可基本满足我国医疗机构诊疗、养老、慢性病防治与应急救援等需求。

《规划》提出，力争到2025年，医疗装备产业基础高级化、产业链现代化水平明显提升，主流医疗装备基本实现有效供给，高端医疗装备产品性能和质量水平明显提升，初步形成对公共卫生和医疗健康需求的全面支撑能力。《规划》还从5个方面设置了分目标：全产业链优化升级，医疗装备亟须补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等短板，初步建成创新力强、附加值高、安全可靠的产业链供应链；技术水平不断提升，体外膜肺氧合机（ECMO）、腔镜手术机器人等一批高端产品实现应用；企业活力显著增强，大中小微企业融通发展；产业生态逐步完善，远程医疗、移动医疗、智慧医疗等新业态全面创新发展；品牌影响力明显提升，6至8家企业跻身全球医疗器械行业50强。

根据《规划》，诊断检验装备、治疗装备、监护与生命支持装备、中医诊疗装备、妇幼健康装备、保健康复装备、有源植介入器械等将被作为七大重点发展领域。《规划》还提出，要推进“5G+医疗健康”、居家社区、医养康养一体化等新模式发展。

《 人民日报 》（ 2022年01月19日 18 版）