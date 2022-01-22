以高质量医疗技术深耕中国市场

在第四届进博会上，日立展出“粒子线癌症治疗系统”模型。（资料图片）

作为一家提供综合数字化解决方案的企业，日立公司的“触角”没有止步于移动和IT等领域，涵盖养老和医疗健康在内的智能生活领域也是日立长期投入研发技术力量的重要事业之一。

日立自20世纪60年代起进驻中国。多年来，日立积极开拓中国市场，引进了大量先进技术和产品。将用于癌症治疗的质子重离子一体型治疗系统应用于本土，从而为中国的患者提供更多治疗方案选项，成为日立深耕中国市场的最新实践。

“粒子线癌症治疗是放射线癌症治疗法之一，通过加速器将氢原子核或碳离子加速到光速的70%，集中照射肿瘤细胞来治疗癌症。”日立（中国）有限公司粒子线治疗解决方案部经理武欣介绍，日立的质子重离子一体型癌症治疗系统可以在一台加速器中生成质子线和碳离子线两种放射线，并综合运用动体追踪技术和点扫描照射技术，根据肿瘤病灶形状对因呼吸等原因发生移动的部位进行集中照射。由此，医院可以根据患者的症状和患病部位更加灵活地选择相应的治疗方法。

2019年发布的《国务院关于实施健康中国行动的意见》提出，到2022年和2030年，总体癌症5年生存率分别不低于43.3%和46.6%。在提高癌症生存率的同时，让患者的生活质量更有保证，是日立追求的目标。武欣告诉记者：“由于照射粒子束更加集中，因此治疗过程中患者身体负担较小，能够维持正常工作和生活。”

2021年12月，日立从美的控股下属的和祐国际医院项目获得了一台质子重离子一体型癌症治疗系统订单。武欣介绍，和祐国际医院所在的中国华南地区目前还没有质子重离子一体型癌症治疗设施，预计该设施将成为华南地区首家同时兼顾质子治疗和重离子治疗的癌症治疗设施。“通过这个项目，日立将为提高当地及周边地区癌症患者的生活质量作出贡献。”

“中国目前已经投入运营的粒子线治疗设施数量不多，但是近年来新建项目增加，预计今后将快速发展。”日立（中国）有限公司粒子线治疗解决方案部总经理曹雪娅表示，“中国对日立来说是潜力最大的市场。”

据介绍，目前全球用于治疗的质子重离子设施总计有106台，欧美和日本市场基本进入饱和状态。按照中国的人口密度，业内专家普遍认为，国内至少需要约100台质子重离子设施。

财报显示，截至2021年3月末，日立集团在中国市场的销售额达到10432亿日元（约621亿元人民币）。“中国是日立在日本之外最重要的市场之一，我们希望脚踏实地地把在中国已经签约的项目完成好，让这些项目得以高效运营，从而让更多中国客户和患者了解或者接受我们的产品。”曹雪娅说。

曹雪娅还表示，凭借这项技术，为中国解决社会课题作出更多贡献，是日立社会创新、创造更美好未来的一项重要使命。“作为日立集团五大板块之一的智能生活领域，如何把产品和数字化相结合，向客户提供更优化的整体解决方案，为他们提供更好的体验，是我们今后要大力发展的方向。”曹雪娅说，在“健康中国”战略下，未来，日立还有很多可作为的地方。