天津抗疫，为嘛带着相声味儿（养生杂谈）

“核酸二筛听指令，叫到哪栋哪栋动；没让你动不要动，动了下楼白挨（nái）冻”“不要贴贴，不要贴贴，贴贴危险，还是密接”“你一米，我一米，大家拉开小距离”……近期，“哏都”（“哏”意为滑稽有趣）天津的抗疫画风有点独特，天津人自带喜感的抗疫口号一次次“坐实”了当地“人均相声大师”的传言。

不久前，肆虐全球的奥密克戎毒株在天津露头，与德尔塔毒株相比，奥密克戎的传播力和隐匿性更强。病毒来袭，天津人如何应对？君请看——基层干部打快板、说相声，使出浑身解数组织居民有序做核酸；防疫志愿者换岗时跳舞为群众解压；居民排队做核酸检测时抖空竹、讲笑话……天津人用自己的自信乐观、幽默豁达，给原本略显紧张的抗疫氛围松了“绑”，给天津加油打气的网友说“真没想到被反向安利了”，还有网友开玩笑说，天津正在办一场“曲苑杂坛”，奥密克戎会被“笑死”。

古人讲“每逢大事有静气”，而天津人是每逢大事有“笑”气。甭管遇上多难多急的事儿，天津人总有一股子举重若轻的自信。为嘛这么自信？还不是有必胜的底气和信心！瞅瞅天津人的反应速度——本次疫情发生后，全天津一夜之间进入状态迎战奥密克戎：重点区域迅速封控，执勤的警察队伍迅即集结，全市交通运输行业快速响应，一些辖区采取“2+4+24”（即流调人员2小时内到达现场、4小时内完成核心流调信息、24小时内完成感染者行动轨迹等具体情况调查）原则迅速开展流行病学调查……从一筛、二筛到三筛，疫情突发8天内，天津迅速组织了3轮全员核酸检测，居民排队检测时间平均仅约10分钟！

正应了那句话：再难啃的骨头，在天津人眼里都是“煎饼果子”。这次迎战奥密克戎，天津战术上重视、战略上藐视，可谓是“嘴上松、脚下忙”。从开展流调到组织核酸，从停止人员聚集到加强物资保障，各项工作安排得清清楚楚、明明白白；同时，快板、相声、敲锣打鼓、拉歌喊口号齐上阵，逗得大家乐呵呵。心情好了，人的免疫力就容易提高；人心齐了，防疫工作就容易一顺百顺，这不，天津的防疫局面正在好转，相信胜利的曙光就在前面。

“竹板这么一打呀，哎别的咱不夸，夸一夸天津人民真是好样哒！”面对奥密克戎，天津人充满韧劲又不乏幽默的应对方式给我们上了一课，原来豁达乐观也是战胜困难的一剂良方。向拥有乐观精神的天津人学习，让我们激发更多团结抗疫的底气！