精准精细落实疫情防控措施 确保冬奥会顺利举办和人员健康安全

新华社北京1月20日电 中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰20日到国家速滑馆、主媒体中心、国家体育场调研，考察北京冬奥会疫情防控工作，并主持召开专题会议，对各项防控措施进行再排查再加固再落实。她强调，要深入贯彻习近平总书记关于冬奥会筹办的一系列重要指示精神，按照“坚决守住安全底线，把疫情防控放在首位”要求，进一步查隐患、堵漏洞、强弱项，优化分区分类双闭环管理，精准精细落实防疫手册措施，保证运动员和涉奥人员安全、便利地参加训练、比赛和工作，确保举办一届“简约、安全、精彩”的冬奥盛会。

目前，北京冬奥会各项筹备工作基本就绪，疫情防控措施已经过测试赛等检验，可以有效降低疫情风险。孙春兰指出，闭环管理是冬奥会疫情防控的总体要求，也是决定防控成效的关键。要坚持空间分区、人员分类、专用流线、互不交叉，针对场馆、住地、赛事、活动分别制定防控方案，环内人员执行同等防疫政策，环内环外严格区分开，人、物、环境同检同防，确保闭环内疫情不外溢。要落实定期核酸检测、戴口罩、保持社交距离、环境消杀等日常管理措施，一旦发现疫情按国际标准和防疫手册科学规范处置，既不能影响赛事正常运行，又要防止疫情扩散。要密切与相关国际组织沟通，加强防疫政策宣传解读和培训，及时回应关切，同时做好人性化服务，争取更多理解支持并严格执行。

孙春兰强调，北京、延庆、张家口3个赛区间要在冬奥会工作领导小组领导下，强化协调配合和统一指挥调度，疫情信息及时通报，防控政策步调一致，加强疫情应对能力储备，一旦发生疫情能够快速联动反应、妥善处置。要一体推进冬奥防疫与城市防疫，采取坚决果断措施尽快处置北京多点散发疫情，发挥医疗机构发热门诊哨点作用，加强流调力量，提高溯源效率，切实做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，尽快遏制疫情扩散，确保北京冬奥会顺利举办。

《 人民日报 》（ 2022年01月21日 02 版）