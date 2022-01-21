《2022年医疗美容机构规范运营指南》发布

1月18日，由中国整形美容协会主办、人民健康协办、远想生物及鸣医智造科技支持的《2022年医疗美容机构规范运营指南》（以下简称《指南》）发布仪式暨“三正规医美平台”上线启动仪式在京举行。来自医美领域政、产、学、研各方嘉宾共同围绕“医美机构规范运营时代”相关话题展开分享探讨，提出促进医美行业高质量发展，需要相关部门加强监管，医美行业实行自律，也需要理性科普教育消费者，涤浊扬清，才能更好地满足广大消费者的医美需求。

活动现场嘉宾合影

中国整形美容协会副会长、中华医学会医学美学与美容学分会候任主任委员杨蓉娅在致辞中表示，近年来，我国医美行业在得到快速发展的同时，也出现了许多问题。“对此，相关政府部门不断出台相关政策，开展整形美容行业专项整治行动。医疗美容行业‘强监管’时代已然到来。”杨蓉娅认为，规范医美发展的时代背景下，行业也迎来新的挑战与机遇。需要各方协力，推动医美机构尽早踏上规范运营之路，为消费者提供更优质、放心的服务。

北京市卫生健康监督所副所长刘劲松指出，医美行业的高质量发展，不仅要注重医美技术层面的规范发展，还应注重行业规范和服务规范的同步提升。《指南》的发布，正是对这一领域规范化运营发展的立体指导。同时，也要认识到随着行业发展和医美需求的不断变化，相应规范指南也要不断改进完善，以更好地满足爱美人士多样化、多层次的医美需求。

中国整形美容协会常务副秘书长曹德全在活动现场介绍了《指南》的主要内容，包括发布背景和意义、医美机构不良事件汇总分析、医美机构规范运营管理建议等主要内容。《指南》显示，从医美不良事件的服务项目分布来看，美容外科项目占比较高，其中以鼻部手术项目为主。与非手术类项目（主要是光电类、皮肤微创类）相比，外科手术类项目更容易引发医患纠纷。其原因在于美容外科项目诊疗操作更复杂、难度更高、风险更大，对医疗机构软硬件条件要求更高，因此对医疗机构规范运营和质量控制提出了更高要求。同时，《指南》也针对医美机构提出要重点加强药品和医疗器械资质合规管理、规范市场推广思路和销售方式、加强从业人员培训和继续教育管理、健全医疗纠纷管理机制等指导建议。

中国整形美容协会舆情信息中心主任丁阳介绍了“三正规医美平台”的功能和行业促进意义。他指出，该平台集中展示了正规医院、正规医生、正规产品等医美行业信息，致力于推动医美行业信息透明化，服务于医美消费者和业内企业。在服务消费者方面，平台提供医院查询、医生查询和产品查询服务，能够帮助消费者更准确地获取医生资质、服务价格、等级评价、产品授权等相关信息，做出正确决策；在服务行业方面，平台能够帮助医美机构规范推广传播行为，并通过行业整体舆情及时掌握消费者诉求，更好地为消费者服务。医美上游企业可以通过提交并定时更新授权医疗机构名录，便于消费者识别产品的正规来源，帮助上游企业提升流通管理效能，有效应对假冒伪劣等产品问题。

作为本次活动的支持单位代表，广州远想生物科技股份有限公司总经理陈玉容表示，远想致力于推动行业规范、创新发展，为消费者带来更好的体验和服务。特别是在微针疗法的规范化和标准化应用推广方面，联合业内专家起草编制《微针治疗操作规范》团体标准，持续开展医生教育培训，积极参与相关临床手册、指南的研究和宣贯，扶持更多医美机构，共同促进医美行业健康发展。“此次《指南》发布和‘三正规医美平台’的上线，对净化医美生态圈、推动高质量发展有着重要意义。我们将与行业协会和机构一道，持续推进医美规范化、标准化建设，造福广大求美者。”

在圆桌论坛环节，中国消费者协会消费监督部主任科员索米娅，中日友好医院毛发医学中心主任、中国整形美容协会中医美容分会会长杨顶权，北京市华卫律师事务所副主任、中国医院协会医疗法制专业委员会副主任委员邓利强及广州远想生物科技股份有限公司总经理陈玉容共同围绕“医美规范化运营”进行了探讨交流。

活动现场，艾尔建美学、爱美客、华熙生物、兰州生物、昊海生科、珈溪国际、高德美等多家医美行业代表参与学习交流，并表示将凝聚合力，共同为医美产业高质量发展贡献应有之力。