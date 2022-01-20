两部门：托育机构不得设置在四层及以上 应安装24小时可视监控 

国家卫健委官网截图

人民网北京1月20日电 （记者张文婷）为进一步加强托育机构消防安全管理工作，确保婴幼儿的安全和健康，近日，国家卫生健康委、应急管理部组织制定了《托育机构消防安全指南（试行）》（以下简称《安全指南》），要求托育机构应安装24小时可视监控设备或可视监控系统，图像应能在值班室、所在建筑消防控制室等场所实时显示，视频图像信息保存期限不应少于30天。

《安全指南》规定，托育机构，是指为3岁以下婴幼儿提供全日托、半日托、计时托、临时托等托育服务的机构。

《安全指南》主要围绕消防安全基本条件、消防安全管理、用火用电用气安全管理、易燃可燃物安全管理、安全疏散管理及应急处置管理六方面内容进行规范。

《安全指南》要求，托育机构不得设置在四层及四层以上、地下或半地下，具体设置楼层应符合《建筑设计防火规范》（GB50016）的有关规定。托育机构不得设置在“三合一”场所（住宿与生产、储存、经营合用场所）和彩钢板建筑内，不得与生产、储存、经营易燃易爆危险品场所设置在同一建筑物内。

值得注意的是，《安全指南》明确，电动自行车、电动平衡车及其蓄电池不得在托育机构的托育场所、楼梯间、走道、安全出口违规停放、充电；具有蓄电功能的儿童游乐设施，不得在托育工作期间充电。

《安全指南》还提到，托育机构不得大量采用易燃可燃物挂件、塑料仿真树木、海洋球、氢气球等各类装饰造型物。当婴幼儿休息期间，托育机构应明确2名以上人员专门负责值班看护，确保发生火灾事故时能够快速处置、及时疏散。