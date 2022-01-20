快过年了 别忘给你的手机也洗洗澡

与新冠斗智斗勇的这两年，越来越多的人开始重视手卫生。人们常说手是人体最脏的部位，其实从不离手的手机更甚。手机作为大家离不开的工作、生活、交流“神器”，一天下来难免受到各种各样的污染。我们在大扫除迎新年的当口，也别忘了给手机好好洗个澡呀。

接个电话 半数手机被污染

某医院调查显示，108位医务人员手机表面每平方厘米有细菌12万个，其中竟然含有39株致病性金黄色葡萄球菌。

而一项在麻醉医生中开展的研究发现，消毒后的手在使用手机通话一分钟后，10%的手受到了病原体的污染。在牙科工作者间做过相反的实验，在清洁手机后接通简短电话，其后50%的受试者手机受到了污染，其中53%为革兰阳性菌，2%为革兰阴性菌，3%为真菌。

给手机洗澡 选对“沐浴液”

手机消毒可以选用手消毒液、普通湿巾和75%乙醇等等。如果家里这些都没有，也可以用风油精代替。手消毒液是葡萄糖酸洗必泰和乙醇为主要有效成分的消毒液，葡萄糖酸洗必泰含量为0.90%-1.10%（W/W），乙醇含量为54.9%-66.9%，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌和致病性酵母菌。普通湿纸巾由含有纯水和植物提取物的无纺布构成，同时也可以选择消毒湿巾。

75%酒精在日常生活中购买相对方便，对人体危害较小的消毒剂被广泛应用在各个地方。十分重要的一点：根据资料显示，75%浓度酒精对于新型冠状病毒具有灭活作用。

给手机搓澡 也有步骤

在擦拭手机前洗手，要以“无菌操作”的态度擦拭手机，拆下手机壳，一条一条擦拭，最后擦拭四角及边框，切忌胡乱擦拭。需要注意的是：

擦拭手机后要及时擦干，不要让消毒液或者酒精渗入到手机内部的零件里，那样会降低手机的性能，也会损伤到手机的寿命。

擦拭手机后不要晾干。有些小伙伴担心给手机消毒以后会有消毒液或者酒精渗入到手机内部的零件里，所以会将消毒后的手机放在太阳底下晾晒，这种做法是很危险的。手机运作时本身就会产生一定的热量，而经过暴晒会导致手机热量过多，有损手机的寿命。

一次性消毒并不能彻底解决卫生问题，没有什么实质作用。消毒过一次以后，手机慢慢地还会积累细菌和污垢。定期消毒才是王道。

此外，工作生活中也有人采用一次性塑料膜包裹手机的方法防止手机被污染，这种方法简单有效。但是定期擦拭手机仍不失为一个健康卫生的好习惯。

文/魏硕（首都医科大学宣武医院）