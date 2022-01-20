全国婴幼儿养育照护师第一期培训班在京开班

1月15日，全国妇幼健康研究会和首都儿科研究所共同主办的全国婴幼儿养育照护师第一期培训班在北京开班。国家卫生健康委妇幼司原司长、全国妇幼健康研究会常务副会长张世琨，国家卫生健康委妇幼司副司长沈海屏，首都儿科研究所党委书记刘中勋、全国妇幼健康研究会婴幼儿养育照护专委会名誉主任朱宗涵，全国妇幼健康研究会婴幼儿养育照护专委会主任委员关宏岩，中国关心下一代工作委员会儿童发展研究中心项目办主任、全国妇幼健康研究会婴幼儿养育照护专委会秘书长王立华出席开班式。

开班式以现场+网络视频会议形式举办，主会场设在北京，全国设10个分会场，来自全国200多家妇幼健康服务机构和婴幼儿养育照护机构的10000余人次参加线上开班式。

全国婴幼儿养育照护师第一期培训班在北京开班。（受访者供图）

全国妇幼健康研究会和首都儿科研究所于2021年4月共同启动了“全国婴幼儿养育照护人才培养项目”。据了解，该项目的课程编制工作历时9个多月，组织专家制定了培训大纲和规范化培训方案，课程共90课时，其中理论课60节，实操课30节，涵盖综合素养、基础理论、专项技能和观察与评价四大板块，由上百名健康、营养、教育、心理等多学科领域的国内权威专家精心准备、录制而成。课程采取线上学习方式，考核合格后，可获得全国妇幼健康研究会颁发的婴幼儿养育照护师岗位能力提升培训证书。学员对象包括婴幼儿照护服务机构相关人员、妇幼保健机构及社区卫生机构婴幼儿照护服务相关指导人员、高职院校婴幼儿照护相关人员，以及社会上愿意从事婴幼儿照护服务的其他人员。

全国妇幼健康研究会常务副会长张世琨讲话（受访者供图）

张世琨在讲话中指出，婴幼儿养育照护工作是人民群众的重大需求，也是健康中国建设的任务要求，和人力资源强国国家目标实现直接相关，意义十分重大。党中央国务院高度重视婴幼儿养育照护工作，下发重要文件，出台重大举措，并且把“每千人口托位数”列入国家“十四五规划”考核。国家卫健委也下发文件提出明确任务要求。婴幼儿养育照护工作已经成为各级政府和相关服务机构服务人民的硬性任务。各地都在认真贯彻落实国家任务要求，托幼机构快速建立，很多妇幼健康服务机构也承担起这一新任务。但遇到一个制约性瓶颈问题，就是“人才不足”。如何实现婴幼儿养育照护事业高质量发展，满足人民群众不断增长的托育服务新需求，是急需破解的新课题，婴幼儿养育照护高素质人才培养成为当务之急。为加快弥补这块短板，全国妇幼健康研究会和首都儿科研究所共同组织“全国婴幼儿养育照护师”培训工作，就是要发挥资源优势、开展高水准培训、强化能力提升、打造高素质人才，奉献健康中国建设。希望这套系统课程体系能够实实在在帮到基层，帮助学员全面提升知识素质技能，更好地服务孩子和家庭。同时希望第一期培训班的学员能够以高度的责任心和使命感来参加学习，不怕困难，高定标准，争当优秀学员，立志成为本领域的高级人才，成为国家婴幼儿养育照护事业的栋梁人才，更好地肩负起家长的信任，肩负起国家未来的重托。

沈海屏指出，儿童健康是全民健康的重要基石，没有儿童健康就没有全民健康。卫生健康部门大力推进儿童健康事业发展，我国儿童健康工作成效明显。一是服务能力得到提升。二是服务措施更加公平可及。妇幼健康核心指标持续向好。全国妇幼健康研究会、首都儿科研究所在推动儿童健康服务和学科发展发挥了行业引领作用。婴幼儿养育照护专题培训班，从行业指导和知识技能传播两个方面推动养育照护服务更加普及是一个非常好的开端。期待全国妇幼健康研究会、首都儿科研究所在婴幼儿养育照护服务领域积极探索促进儿童健康成长。

刘中勋提出，为落实“幼有所育”的国家意志和重要使命，首儿所作为研究儿童卫生保健为重点的研究机构，长期承担儿童早期发展领域的科研项目，建立了婴幼儿照护服务研究指导基地，成立婴幼儿照护服务研究指导中心。同时，北京市卫生健康委员会支持下，开展市级普惠性婴幼儿照护暨实训基地建设项目。婴幼儿养育照护师第一期培训班正式启动，也体现了首儿的公益使命与责任担当。今后我们将以儿童健康为中心，开展婴幼儿照护服务政策法规、标准规范以及相关适宜技术研究，推动人才培训与实训基地全面实施，为有需求的家庭和托育机构提供科学指导。

关宏岩表示，“全国婴幼儿养育照护师课程”通过需求调研、专家深入研讨、专业论证，以系统的专业理论知识加上实操训练课程，以“医育融合”为基础，联合儿童健康、营养、教育、心理等多学科，构建一套适合我国婴幼儿发展的创新养育体系，进一步提升婴幼儿养育照护领域从业人员的专业能力，用更科学的养育方式培养未来的孩子。

朱宗涵提出，儿童早期发展是指从胎儿期到学龄前期儿童的生理、心理和社会能力等发育潜力的全面发展，是儿童健康的重要组成部分，更是人一生健康和能力的基础，必须保障和促进儿童早期发展是儿童保健的重要任务。此次课程，遵循遗传和环境机制交互促进儿童生长发育和发展的基本原理，构建了符合我国儿童发展的“自然养育”体系，目标打造科学的养育照护标准，助力行业发展。

中国疾控中心妇幼中心儿童保健部原主任、全国妇幼健康研究会儿童早期发展专委会副主任、全国妇幼健康研究会婴幼儿养育照护专委会顾问王惠珊细致全面地阐述了托幼机构卫生保健管理的重点任务，并强调托育机构卫生保健工作的主要任务是贯彻预防为主、保教结合的工作方针，为婴幼儿创造良好的养育照护环境，预防控制传染病，降低常见病的发病率，培养良好的生活习惯，从而保障婴幼儿健康，促进身心发展。

王立华全面介绍了“全国婴幼儿养育照护人才培养项目-婴幼儿养育照护师”培训实施方案。课程采用线上学习+指导+练习等方式，60节理论课+30节实操可自由解锁学习。每年四次统一考试，核实学员个人信息和成绩合格后，颁发《婴幼儿养育照护师》岗位能力提升培训证书。项目的实施将提升社会婴幼儿照护机构和家庭的科学养育能力水平，提高全国基层妇幼健康服务机构和婴幼儿照护机构从业人员的专业化和规范化的养育指导能力，推动养育照护领域行业标准制定。项目将搭建婴幼儿照护服务指导基地、培训基地与实训基地一体化平台，探索符合中国国情的养育照护发展创新模式，推动婴幼儿养育照护领域健康发展，促进祖国下一代健康茁壮成长。