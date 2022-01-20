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海南离岛免税销售额创新高

2022年01月20日08:24 来源：人民网－人民日报海外版

　　本报海口电  （记者孙海天）2021年，近500亿元的购物金额、672万次的购物人次——海南离岛免税市场再次交出了一份表现不俗的“成绩单”。

　　海口海关近日公布的数据显示，2021年，海口海关共监管海南离岛免税购物金额495亿元，购物人数672万人次，购物件数7045万件，人均购物金额7368元，与上年相比分别增长80%、49.8%、107%、20.2%。其中，化妆品、手表、首饰的销售额位居前三。

　　离岛免税是自贸港的一张“金名片”，也是拉动海南经济发展的重要“引擎”。海南省委多次强调，要充分利用自由贸易港政策优势，继续通过离岛免税购物吸引境外购物的消费回流，促进“双循环”格局的加速形成。

　　离岛免税销售额逐年增加的同时，相关市场主体规模不断扩大。据统计，截至目前，海南离岛免税经营主体共5家，离岛免税店共10家，各免税店品牌进驻数量超过720个。依托更多元化的市场主体，海南离岛免税品品牌、品种、价格也加快与国际“三同步”，为消费者提供了更多购物选择。

(责编：孙红丽、杨迪)


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