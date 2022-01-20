创建全国未成年人保护示范区

本报广州1月19日电 （记者罗艾桦）“护苗乐园三元里街全国未成年人保护基地”揭牌、“青苗护卫队”授旗、全省首个未成年人保护协会宣告成立……1月18日，广州市白云区举行创建全国未成年人保护示范区启动仪式，联合社会各界力量，在红色教育、法律援助、文化艺术等九大领域开展全民共建，共同守护未成年人。

此前，白云区在全市率先提出“区—镇（街）—村（居）未成年人保护工作三级网络全覆盖”，增设1个区级未成年人救助保护中心，全区24个镇（街）各建成1个未成年人保护工作站，403个村（居）各建成1个未成年人保护服务点，形成未成年人家庭保护、学校保护、社会保护、网络保护、政府保护、司法保护“六位一体”的工作体系。当地还将开展未成年人保护工作站定向挑战赛、“最美未成年人保护工作者”评选等活动，力争在未成年人保护工作中总结培育可借鉴、可复制、可推广的经验。

《 人民日报 》（ 2022年01月20日 11 版）