让手机应用“长辈版”更贴心（微经济）

手机应用纷纷推出“关怀版”“长辈版”，助力老年人跨越“数字鸿沟”。相信随着适老化改造不断深入，贴心暖心的举措会越来越多

近年来，我国数字社会建设步伐加快，互联网普及率和用户持续攀升，通过智能手机享受数字生活的老年人越来越多。可是，不少老年人在使用时面临看不清、听不见、找不到、搞不懂、点不准等问题。为扫除这些障碍，国务院办公厅印发了相关通知，工信部也督促网站和手机应用尽快完成适老化改造。

如今，不少手机应用推出了“关怀版”“长辈版”，相对普通版本更加贴近老年用户。

这不，前几天跟一位长辈聊天，他说，最近在手机里办事顺畅多了。以前到年龄换领驾驶证、领取医院报告、退休提取公积金等，都需要自己跑来跑去，或在子女协助下才能办完手续。现在，当地推出了便民手机应用，里面还专门设置了“长辈版”。在“长辈版”里，可以轻松找到这些事项，自己点几下就能搞定。长辈言语里透着的那股欢喜劲，让我不由得感慨，适老化改造确实便利了老年人的数字生活。

这款手机应用之所以这么受欢迎，关键是在适老化改造中做到了贴心和深入。

首先，改造贴合了老年人的使用习惯。加大字号更清晰，强化色彩对比更好认，按钮变大更易用，增添文本朗读等辅助功能，做好信息无障碍改造。

其次，改造贴近了老年人使用需求。老年人在日常生活中有一些特定的高频事项及服务场景，例如退休养老、健康医疗等，这些事项都被放在更加明显的位置，可以帮助老年人减少操作步骤；另一方面，操作界面也简化了，广告弹窗、诱导式下载等干扰信息都没了，避免了老年人的误触和错点，让办事流程更顺畅。

此外，改造还进一步提升了服务水平。在一些必要场景，开发了“一键呼入”“爱心通道”等暖心服务；同时，还增加了子女家人代办等渠道，进一步方便了老年用户。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出“加快数字社会建设步伐”。加快数字社会建设，要充分考虑和照顾不同群体特别是老年群体等应用数字技术的能力和特点，加快信息无障碍建设，帮助广大群众共享数字化新生活。相信随着适老化改造不断深入，贴心暖心的举措会越来越多。

《 人民日报 》（ 2022年01月20日 10 版）