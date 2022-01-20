让回家之路平安顺畅（2022春运一线）

记者从中国铁路广州局集团有限公司获悉：今年春运自广州南站预计到发旅客1550.5万人次，日均到发38.8万人次。目前，广州南站正积极统筹疫情防控和运输组织，以旅客需求为导向，为旅客提供多样化人性化服务，让回家之路更加平安顺畅。

备战春运，广州南站严格落实常态化疫情防控措施。记者看到，在车站一层西门3号售票厅以及出站通道，设置了免费核酸检测点，为有需要的旅客提供检测服务。同时，所有从中高风险地区到达广州南站的旅客都被要求集中统一进行核酸检测。在广州南站一层西广场，还设置了新冠疫苗免费接种点。

广州南站党委副书记黄晓山介绍，车站设置了33台红外测温仪，严格做好进出站旅客体温检测工作；设置了14个健康码查验区域，配置24套5G智能核验防疫平台，严格做好健康码查验工作。此外，对电梯、厕所、闸机等客服设备设施每4小时进行一次消毒，每天营业结束后对站场进行全面消毒。

针对经常发生的旅客因一次性口罩损坏而发愁的情况。广州南站在进出站口、候车室等区域设置了37台口罩机，供旅客自助免费领取口罩。

为进一步方便旅客出行，同时减少人、物接触，广州南站近期完成自助售票机功能升级，增加了改签功能，旅客持电子支付购买的未换取报销凭证的电子客票，可直接在自助售票机上办理改签业务，无需再到售票窗口办理。

“看到一个个旅客满意离开，顺利返乡，就感觉自己的工作很有价值。”不到中午，志愿者肖瑶就已经接待了80多位前来咨询的旅客，嗓子已经有些沙哑。她是华东交通大学大三的学生，刚放寒假就报名参加了广州南站志愿服务队，在“初心服务岗”服务旅客。

广州南站爱心驿站负责人胡蝶说，今年春运，广州南站抽调、招募了150余名青年志愿者，在“初心服务岗”、老人候车区、母婴候车室等区域加派人手，做好爱心服务，保障重点旅客温馨舒适出行。此外，还在各进出站通道、安检通道设置老、幼、病、残、孕及军人专用通道；在客流高峰时段，在三层候车室临时设置两个女性专用厕所，缓解排队时间长的问题。

在列车调度方面，广州南站在春运期间实行高峰线列车运行图，计划增开高峰线列车142.5对，主要开往长沙、武汉、湛江、南宁、重庆等地，同时将实时根据候补大数据进行分析，精准增开热门方向列车。

客流高峰期间，广州南站将最大化启用31个人工窗口、134台自助售退改票机、113条实名制验证通道、46条安检通道及换乘通道，各实名制验证区域、安检区域均设有“急客”通道，为开车前15分钟内的旅客提供优先快速进站服务。

《 人民日报 》（ 2022年01月20日 13 版）