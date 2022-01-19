国家卫健委：宫颈癌和乳腺癌筛查对象扩至城乡适龄妇女

国家卫健委官网截图

人民网北京1月19日电 （记者张文婷）宫颈癌、乳腺癌是影响我国妇女健康的重大疾病，开展人群筛查是促进宫颈癌、乳腺癌早诊早治的有效措施。近日，国家卫生健康委发布《宫颈癌筛查工作方案》和《乳腺癌筛查工作方案》，将筛查对象由农村适龄妇女扩大为城乡适龄妇女，优先保障农村妇女、城镇低保妇女。到2025年底，要实现适龄妇女宫颈癌筛查率达到50%以上，乳腺癌筛查率不断提高等具体目标。

据了解，除了扩大筛查服务对象这一重要变化，《宫颈癌筛查工作方案》和《乳腺癌筛查工作方案》还完善了筛查服务内容。更新宫颈癌筛查流程，提出做好筛查和后续诊断衔接，积极运用互联网、人工智能等技术提高基层筛查能力。同时，突出了质量控制要求。明确要对参与筛查工作的医疗机构及外送检测机构开展全流程质量控制，依据宫颈癌、乳腺癌筛查质量评估手册的具体要求开展质控工作。

此外，两个方案还要求，各地要进一步加强宫颈癌、乳腺癌防治相关知识宣传，提高妇女健康第一责任人意识，同时提供宫颈癌、乳腺癌防治核心知识供各地在宣传中参考使用，提高宣传效率效果。