“老年大学是我第二个家”（链接）

清晨7点多，云南昆明62岁的退休老人刘树杰简单吃过早饭。之后，她来到书房，小心翼翼地整理起一沓宣纸。两个小时后，她要到社区参加老年大学的书法课。

宣纸上写的是“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞”。上周书法课上，老师布置学员回去用草书练习这句诗。为了写好这些字，刘树杰练习了二三十遍。尤其是繁体的“跃”字，弯来绕去甚是复杂。“尽管难写，但写的时候心能彻底静下来，写完后浑身舒畅！”晚上睡觉前，她挑出了自己最满意的一幅作品。

8点45分，刘树杰背上装着作业和文具的背包，下楼拐了两个弯就到了社区老年大学。昆明市西山区老年大学和广福小区社区合办的这所老年大学就开在小区社区活动中心里，附近共有超500名老人在这上课。

9点钟上课时间还未到，书法班教室里便坐满了人。书法班老师陈忠亮早早地来到教室，一一检查学员们的作业完成情况。刘树杰拿出了自己的作业，心怀忐忑。“总体写得很好，你写的这个‘海’字有些细节还要注意，我们练草书和楷书写法不一样，你看这个‘每’，就要写些变化出来。一定要一气呵成，才能写出草书的洒脱劲来。”陈忠亮讲的时候，刘树杰拿出笔记本仔细记下要点。

课程正式开始，学员们拿出教材《草书入门字谱》，陈忠亮按着单体字偏旁部首，仔细讲解。刘树杰拿出笔墨，在纸上尝试着练习。两小时后，书法课结束，这周老师指定了教材中的单体字让学员回去练习。通过老年大学，刘树杰认识了不少知心朋友，她和几个同学聚在一起约定：“回去我们找时间一起练字！”

回家午休后，下午悦读班开课，大家在老师的带领下，读一些散文和诗歌。刘树杰爱阅读，平时看报刊书籍时喜欢将上面看到的好文章和诗歌裁剪下来装订起来，偶尔还会自己写上两首小诗。下课后，刘树杰回到家中。吃完晚饭后，她按着老师上午的指导，重新练起上周的作业。

将来，刘树杰还想在老年大学学绘画，画点花花草草，再配上自己的书法，多好！“有这个平台就想多尝试，老年大学是我第二个家。”

《 人民日报 》（ 2022年01月19日 14 版）