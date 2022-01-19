老年大学惠及更多老年人（关注老年大学②）

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近年来，我国老年教育机构建设加速，老年大学（学校）在数量上显著增加，办学质量上明显提高。将教育资源下沉到社区，提供丰富多样的课程内容，线上授课满足学员需求，政府、高校和企业等办学主体推出多项举措，让更多老年人享受到老年教育的优质资源。

政府办学——

教育资源下沉社区

“以前得跑到几公里外的市老年大学上课，现在在家门口就可以上老年大学了！”云南省昆明市西山区广福小区社区居民江世祥一大早就来到社区活动中心，在教师指导下，认真临摹草书字帖。

从2020年开始，为了解决昆明市区级老年大学“一座难求”的问题，昆明市委老干部局决定整合全市资源，推动市、县区级老年大学与各个社区合作，在全市新建社区老年学校。江世祥所说的“家门口的老年大学”，由昆明市西山区老年大学与广福小区社区合办，教师则来自全市各个老年大学，现有学员超过500人。

“我们社区利用自有的活动空间出场地，老年大学协调教师资源和课程资源，让我们的居民在家门口就能上老年大学！”广福小区社区副主任栗黎说。

据了解，昆明市2020年全年已有61所社区老年学校挂牌成立，去年新建43所社区老年学校，覆盖昆明14个区县。

“教育资源供不应求，是老年教育最大的问题。几年前，甚至有学员半夜两三点就到学校门口排队报名。”昆明老年大学副校长张莉介绍，“为了解决这一问题，我们推动老年教育资源下沉到社区，覆盖更多老年群体。”目前，昆明老年大学已有11个系61个专业198个教学班，线上线下学员超1万人。

为了把更多优质资源送到基层，昆明老年大学培养的优秀学员，还会去到区县老年大学和社区老年学校担任教师。“2021年8月，就有4名我们的骨干学员到晋宁区老年大学授课；11月时，我们市老年大学的3名优秀教师还到了富民县，给当地40余名基层教师授课。”张莉说。

张莉认为，“老年大学不仅仅是办学，更是社区治理的重要一环：老年人在社区老年学校中不仅能学到知识，陶冶情操，还能在社区治理中发挥意想不到的作用。”

高校办学——

课程内容丰富多样

周炳兰曾是中国科学技术大学外语系的一名教师，2012年退休后，在含饴弄孙之余，她也在思考着：“在这个人生节点上，是否还能弥补之前因忙碌留下的人生遗憾，活出另一种模样？”

休整、观察了一段时间后，周炳兰决定去中国科学院老年大学学习。

“我发现老年大学搭建了良好的学习平台，课程设置丰富，处处为退休人员着想，尽量满足我们的需求。”周炳兰说，“选课时，用如饥似渴来形容我当时的心情一点都不为过，什么课都想报。”

最终，周炳兰选择了绘画、书法和诗词3门课程。由于是零基础，一开始，她连毛笔都拿不好，不敢下手，只是观看。后来，在老师的讲解、示范和鼓励下，周炳兰逐渐进入状态，开始体会到书写和绘画的快乐。如今，经过几年的学习，她已经有一些画作和书法作品见诸画册和刊物。

周炳兰只是中科院老年大学众多学员中的一位。中科院老年大学建校30多年来，已有数万名学员在这里长期学习。他们丰富了自己的退休生活，提升了各方面的修养。

中国科学院老年大学诞生于1985年9月3日，是中央各部委、事业单位中最早创办的老年大学之一，由时任院长卢嘉锡先生担任名誉校长。30多年来，学校始终坚持开放办学，积极“整合资源、联合办学”，推动老年大学进入研究所、进入社区，实现院内院外资源共享，创造了就地就近为老同志服务的特色办学模式。学校规模不断扩大、学员人数不断增长、社会影响日益提升。

与此同时，学校坚持创新办校，贴近实际，不断完善多样化、多层次的课程内容和体系建设。特别是近年来，随着互联网的发展，学校与时俱进地开创线上线下相结合的“互联网+智慧老年大学”教学模式，充分利用了信息化手段，运用“云思维”进行学习。

中科院老年大学副校长李杰说：“未来，学校还将进一步把党建工作、思想政治教育融入教学活动，同时继续探索院老年大学办在社区、就近为老同志服务的办学模式，紧密结合离退休干部工作实际，做到老年大学与活动站、党建工作、老年群团组织、正能量活动、文化养老活动一体谋划、一体推进，推动院老年大学成为服务老同志、支持科学院创新发展的高质量老年大学。”

企业办学——

线上授课满足需求

“注意看这，动脖子时，下巴收回，双肩下垂，再轻挑眉梢……”手机镜头前，杨桂芬正在授课，她时而扬眉动目，时而拍掌弹指，时而轻抖肩膀，步伐轻巧，一颦一笑，灵动妩媚。

56岁的杨桂芬，是胜利油田退休职工。退休后，她考取新疆舞教师资格证书。2018年，胜利油田老年大学河口分校开设新疆舞课，聘请杨桂芬来当老师。

课挺火爆，不少老人“慕名而来”，却也面临难题：线下授课供不应求，训练场地有限，只能收二十来名学员。“像这类人气高的课程，报名得靠‘抢’，天刚蒙蒙亮，就有老人搬着马扎来排队。”胜利油田老年服务管理中心副主任李阳说。

线上授课，巧解难题。胜利油田老年大学统筹远程教育平台资源，建起网上老年大学，面向社会开放办学，推行学员免费入学，面对面讲解使用步骤。同时，开设教师培训课程，传授直播技巧。

杨桂芬所带的班人数倍增，仅第一节课就有100多人在线听讲。“线上线下齐发力，过去‘一座难求’，现在‘一键全享’。人在天边，课在手边，随时随地能上课。”李阳介绍，截至目前，线下班级达330个，线上网络课程55门，学习人次突破5万，有效扩大了老年教育覆盖面。

杨桂芬既是老师，也是学员。“2020年，学校发放调查问卷，主动询问老人需求。我们几人一商量，想学八段锦，没想到很快开了这门课。”杨桂芬说。

这几年，学校课程“百花齐放”。“教学要以人为主线，适其所需、授其所宜。社会关注什么，学员想学什么，学校就开设什么课，传统学科教育与‘新、热、特’课程齐头并进。”李阳说，学校还以赛促学，合唱团曾9次斩获全国合唱大赛金奖，指弹球获得全国锦标赛十一连冠，摄影、剪纸等成为省级比赛获奖“常客”。

“办好老年大学，企业大有可为。30多年来，油田党委坚持打造老年人的学习乐园、精神家园，未来将瞄准老年人需求、企业发展需要、社会进步需要着重发力，既要让更多老年人‘老有所学’‘老有所乐’，也要‘老有所为’、发光发热，真正推动老年教育事业高质量发展。”胜利油田老年服务管理中心党委书记石冠儒说。

《 人民日报 》（ 2022年01月19日 14 版）