春节将至，您家的年货开始置办了吗？这些提示要看

又是一年春节即将来到，您家的年货开始置办了吗？种类繁多的年货该如何选购？有哪些注意事项呢？

1月14日，江西市场监管微信公众号发布提示称，春节期间年货采购，应根据自身家庭的消费量及贮存条件，理性选择食品品种与数量，保证食品贮存时的卫生质量，防止食品过期变质。

江西市场监管部门提醒，购买年货应选择持有有效食品经营许可证、营业执照的食品经营场所；线上购买年货，应选择正规电商平台。购买预包装食品时，首先应查看包装封口是否完整紧密，有无破损、胀袋等问题；然后再认真阅读包装上的食品标签，着重关注配料表及营养成分表，尤其是给减肥者和慢性病患者挑选时更要注意食品原辅料和油、盐、糖含量。

另外，查看食品生产日期及保质期，同时关注选购的食品该在什么条件下储藏，仔细查看食品包装上有无厂名、厂址、生产许可证号等规范标注内容；进口食品必须标注中文标识。

如何选购果蔬？

果蔬常温储藏过久易造成营养流失、萎蔫失水、甚至腐烂变质，因此可选择多品种、少分量地分次购买。一个三口之家每天的蔬菜购买量应在1-1.5公斤并分配在一日三餐中；每周的水果购买量应在4-5公斤，同时应经常更新购买种类，每周果蔬的种类应在10种以上。

同时，要按照果蔬特性选择适当储存方式。如大白菜、圆白菜、洋葱、土豆、甘薯等可以在室温阴凉处储藏一周以上；苹果、梨、橙子等可在室温存放1周以上；猕猴桃、葡萄等则适合冷藏；香蕉、芒果、木瓜等热带水果宜在十几度的温度下储存。

如何选购坚果及炒货制品？

瓜子、花生、开心果、核桃、巴旦木……这些坚果炒货被称为年货界的“中流砥柱”。它们水分含量低，可室温长时间储藏，但应注意防潮，防止吸潮后发霉。

这些食品油脂含量高，较易发生氧化酸败，一旦发现有哈喇味，说明产品已经变质，不可食用。儿童食用坚果时不可嬉笑打闹，避免发生坚果卡住气管的情况。

如何选购海鲜、肉类等冷链食品？

海鲜、肉类等冷链食品储藏极为重要。若生的肉类、鱼类和海鲜储藏不当，不仅导致新鲜度下降，还可能导致致病菌滋生，进而引发疾病。因此，购买后24h内要烹调的，可放入0-4℃的冷藏室储藏；不急于烹饪的，应分装在保鲜袋中及时冷冻储藏。熟的肉类、鱼类不能放在室温下，应及时冷藏；超过两三天不食用者也需冷冻储藏。同时，食物储藏要注意生熟分区。

疫情期间，不购买来源信息不明的冷链食品，购买进口冷链食品后，应及时消杀。

如何选购腌腊肉制品？

腌腊肉制品也是众多家庭春节常备的年货。大部分腌腊肉制品需要烹饪后才能食用，腌腊肉制品脂肪含量偏高，蛋白质含量丰富，且加工过程处于暴露环境。因此，要注意其腐败风险，购买后应放置于通风、阴凉、干燥的环境下，尽量低温贮存。

腌腊肉制品盐分含量高，脂肪氧化产物较多，应做到少吃不贪口。（记者孙红丽）