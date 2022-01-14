当众打骂孩子的“羞辱式教育”违法了

“依法带娃”时代开启之后，还有人当众打孩子让其下跪？据北京日报客户端报道，1月12日7时50分左右，一名女子在北京地铁7号线上狠狠地捏了孩子的脸，还让孩子当众下跪，引得同车乘客纷纷侧目。

据同车乘客反映，该女子还拿手打掉了孩子的帽子，孩子连帽子都不敢去戴，接着从孩子手里夺过手机，抬手又要打孩子。后来两人去了另外的车厢，让孩子跪了快一站地。地铁到站后，女子自己双手插兜走了，孩子连忙捡起书包，背上后追着她跑……

当众打骂孩子历来是教育之大忌。从孩子逆来顺受的表现来看，这样的“待遇”有可能不是第一次。一个七八岁的孩子，究竟犯了啥错误要被如此当众羞辱？家长有没有顾及孩子的感受？如果经常施加这种“羞辱式教育”，将会给孩子造成怎样的心灵创伤？

当时车厢里有人劝这位女子，女子却回怼说：“我说我的孩子，我想让（他）干啥就得干啥。”如此蛮横，怎配为人父母？笔者曾多次看到有家长不分场合地痛骂孩子，甚至在校门口接娃送娃时，当众打孩子耳光。

孩子也是有自尊心的，肆意践踏孩子的自尊会造成两种恶果：一种是忍无可忍奋起反抗，亲子关系严重对立；另一种则是学会忍气吞声逆来顺受，看似“风平浪静”，实际上让孩子产生自卑人格，甚至造成孩子的社交焦虑与社交回避行为。

地铁上当众让孩子下跪认错，不仅是错误的教育方式，而且涉嫌触犯法律。2022年1月1日，《中华人民共和国家庭教育促进法》开始正式实施，家庭教育从“家事”上升到“国事”，父母们开启了“依法带娃”的时代。该法第五条明确提出，家庭教育应尊重未成年人人格尊严，保障未成年人合法权益。对于用剥夺孩子尊严的方式实施教育的家长，法律有必要“露牙齿”，督促其按照科学的方法理念去教育孩子。

家庭教育是教育的开端，家长是孩子的第一任老师，绝不能由着性子带娃。孩子不是家长的私有财产，“依法带娃”时代，父母的爱，可以少一点功利与压力，多一点赞赏和肯定，让家成为温暖的港湾。（胡欣红）