倡导就地过年 如何让政策关怀更暖心

随着春节临近，越来越多想要回家团圆的人，都在担心返乡探亲的计划是否会被搁置。眼下，我国局部地区聚集性疫情和零星散发病例又不断出现，在此背景下，多地已明确部署疫情防控措施，提倡春节假期非必要不流动，合理有序引导群众就地过年。减少防疫工作给人们带来的困难不便，降低就地过年人群的心理不适感，才能让更多人积极响应号召，在异地过好这个特殊的春节。

结合2021年引导群众就地过年的经验，各地应更加注重政策实施的灵活性，按照精准、科学的原则指导疫情防控，避免简单“一刀切”处理。按照去年中办、国办印发的《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》，群众是否要就地过年，要根据所在地区疫情风险等级作出研判。

就地过年过程中，不同人群面临着不同的困难。无法返乡的外来务工人员，积极响应了国家的防疫要求，也为企业稳定生产作出了牺牲。目前，浙江宁波，安徽合肥、芜湖等地已宣布向外来务工人员发放“现金红包”，部分地方则为留下外地员工的企业带来“福利组合拳”。除了“真金白银”的补贴，各地及企业要加强用工保障、保证工人休息，对困难人群予以重点照顾和心理抚慰，努力创造条件解决其实际困难，使其在打工城市能安心过好年。

中国人重视春节，不仅因为要在这个时间点辞旧迎新，更在于能借此机会和亲人团圆，在走亲访友中联络感情。出门在外的人不免挂念留守家乡的孩子和上了年纪的父母，对这些情况，各地要通过摸排走访，真实掌握这类家庭面临的过节困难，开展慰问帮扶活动，对农村留守儿童要明确委托照护人妥善照料。对部分老人在外出、取暖和经济等方面的困难，各地也要不遗余力予以关怀，为在外地过年的游子们免除后顾之忧。

目前，尽管各省市高校已经安排学生提前放假、错峰离校，但在西安、郑州、天津等地，由于猝不及防的疫情影响，有些学生的返乡进程被打断，就地过年的临时安排可能会让他们感到不安。对这部分年轻人，学校及后勤部门要精心准备餐食，统计学生面临的生活困难，安排专门的教职工对接、协调生活需求。让留校学生感受到如家一般的温暖，需要各地高校迅速行动起来。

倡导就地过年，是维护防疫大局的必要之举，但这和政府提供人性化的服务并不矛盾，同样考验着地方的治理能力和服务水平。春节期间，政府各部门要加强协调配合，稳定物资供应，满足人们的购物、休闲和娱乐需求。此外，城市的公共交通要畅行无阻，在符合防疫要求的条件下，尽量开放公共文化设施，方便就地过年人群预约游览，充实精神文化生活。“此心安处是吾乡。”已经确定要就地过年的人，也应积极转变心态，让自己的春节多些烟火气、仪式感，即便回不去，也要年味“满满”。（白毅鹏）