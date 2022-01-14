93.7%受访者表示与父母相处要注意言行

当下很多家庭教育理念强调平等的亲子关系。马上要到春节了，很多年轻人也要和父母一起过年。你平时是如何跟父母相处的？

日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2002名受访者进行的一项调查显示，93.7%受访者认同与父母相处要注意言行。受访者觉得随意顶嘴（65.5%）、对父母说脏话（55.5%）、对父母表现出不耐烦（45.9%）等行为是对父母的不尊重。81.9%的受访者认为子女与父母相处要互相尊重，多站在对方的立场考虑问题。

93.7%受访者觉得与父母相处要注意言行

北京某高中高二学生张允（化名）说，他平时和父母相处很随意，“尤其是跟妈妈相处时，想说什么就说什么，想做什么就做什么，只要不过分、不出格，都不会被指责”。

山东济南上班族汪海（化名）跟父母的相处是朋友式的，“大家都比较放松。我们在沟通上是平等的，我能从爸妈那里得到正向的激励，能很放松地和他们相处。爸妈也从来不会对我提什么要求，会征求我的意见，从小到大都是这样”。

“妈妈对我很宽容，所以我经常没大没小，还会连名带姓地叫她。不过随着年龄的增长我也学会了注意分寸，看到她开始要生气，我会见好就收。”张允说。

调查中，受访者觉得随意顶嘴（65.5%）、对父母说脏话（55.5%）、对父母表现出不耐烦（45.9%）等行为是对父母的不尊重。其他还有：对父母的观念做法嗤之以鼻（42.0%）、不顾场合直呼其名（40.8%）、任意插话（38.8%）、大事上违逆父母想法（26.8%）等。

南京大学社会学院教授陈友华说，我们传统的教育模式存在一些问题，但某种程度上也有利于教育理念的灌输与习惯的养成，有利于监护人实施监护。现在我们强调构建平等的亲子关系，这对父母提出了很多方面的要求，包括自身素养、教育理念、忍耐力、时间等，但很多父母都不具备这样的素养与条件，因而在平等亲子关系构建中也出现了一些问题，导致从一个极端走到另一个极端，如孩子缺少必要管束，比较任性。

汪海觉得尊重父母不能只看表面功夫，也不等同于完全顺从，应该是子女从内心去理解父母，在能力范围内帮助父母。“我做得还不够好，因为我对待父母还是不够耐心，尤其当他们提到我未来事业发展的问题时，总感觉他们比我还急，像在逼迫我，就会有些排斥”。

调查中，93.7%的受访者觉得与父母相处要注意言行，其中43.3%的受访者觉得要非常注意。仅4.6%的受访者觉得不需要注意，1.7%的受访者表示不好说。

81.9%受访者认为子女与父母相处要互相尊重

“从小到大爸妈就对我寄予厚望，虽然他们没明说，但我能感觉到他们很享受在别人面前夸耀我，这给了我很大压力。我一直不敢跟他们说出我的想法，只好做让他们骄傲的好孩子，所以这么多年我很少对他们讲真心话。”北京某高校研究生许鑫（化名）说。

一些不尊重父母的行为产生的原因是什么？54.2%的受访者认为是父母自己没有起到表率作用；46.3%的受访者认为是年轻人经济独立、获得话语权后的叛逆；43.3%的受访者认为尊重是相互的，父母没有让孩子感受到尊重；41.8%的受访者觉得是现代家庭民主教育模式的副作用；33.6%的受访者认为是孩子性格原因；29.6%的受访者表示生活压力太大，对父母缺少耐心。

许鑫说，父母总希望孩子能听他们的建议，最好是绝对服从，不要顶嘴，“乖”好像就是尊重父母了，“这么看来，我是尊重父母的，但我觉得真正的尊重应该是发自内心的”。

张允认为，跟父母表面上打打闹闹是可以的，但内心里一定要尊重父母。百善孝为先，尊重父母是人人都要做到的，多陪伴他们，多听听他们说的话、给的建议。

调查中，81.9%的受访者认为子女与父母相处要互相尊重，多站在对方的立场考虑问题；53.8%的受访者建议多多沟通，注意聆听对方的想法；42.0%的受访者认为要保持距离，不过分干涉对方；17.3%的受访者认为可以随心所欲，不被传统观念束缚。

张允希望妈妈能少管他一些，多给他点自由。“同时也多给我一些尊重，尊重我的个人空间和隐私，不要总想着偷看我的手机”。

许鑫希望与父母相互爱护和尊重，“父母能多表达爱，也能多关注、尊重我真正的想法和选择。我首先是他们的女儿，然后才是他们的骄傲。我希望有一天能在父母面前自然而然地说出内心想法，只有勇于表达才能争取理解”。

“我的父母很尊重我，所以我也很尊重他们，会反思自己哪里做得不对，尽量去改正。”汪海说，父母让我独立选择生活方式，不会把压力强加给我，更多的是给建议和帮助。这跟我理想中的相处模式很接近。

陈友华说，几代人在社会交往中应该努力改变一些固守的东西，相互理解适应，以减少代际摩擦与冲突。但现在的问题是，要求年迈的父母改变一些旧有观念，去适应年轻人，有时很难做到。年轻人在对待自己的父母时要注意方式，不能一味要求年迈的父母适应自己。应该采取“上下有别”的应对策略，对父母更多采取传统的相处方式，对子女可以采取更现代的相处方式。

受访者中，男性占45.5%，女性占54.5%。18岁以下的占1.6%，18-35岁的占74.7%，35岁以上的占23.7%。（记者 王品芝）