大学生镜头里的津门校园战“疫”

这是23岁的大学生王皓程离新冠病毒最近的一次。

两年前新冠肺炎疫情暴发之初，他在武汉大学读本科。“封城”前，他离开武汉返乡被隔离。眼下，他是南开大学化学学院的硕士研究生，因天津津南区突发疫情被滞留校园中。而此时，他的家乡河南安阳也正在经历一场与新冠病毒的遭遇战。

1月8日一早，这名校园新闻中心的学生记者背着相机，从南开大学八里台校区到津南校区拍照，没想到，津南区当天突发两例新冠肺炎确诊病例，校园突然关上大门。当意识到疫情可能导致自己较长时间无法离校后，他决定用镜头和文字记录下大学校园里战“疫”的日与夜。

据天津市疫情防控指挥部公布的最新摸底统计，全市大多数高校已于元旦前放假，大部分学生已离校返乡，但目前还有22所高校的56426名学生留在校园。

如果拍摄计划没被疫情打乱，王皓程准备把镜头对准校园中一些可爱的小动物，“想用不一样的视角拍摄南开校园”。可疫情暴发后，他选择把镜头对准校园中“最可爱的人”——志愿者。他希望自己的镜头能让外界看到天津校园中真实的秩序感，以及南开师生面对疫情的从容，“没有人被疫情带来的变故击垮。”

他们中，有师长、医护人员，还有同学。镜头里，王皓程发现，志愿者这个身份让每个从前熟悉的人都变得不一样。

转变最快的，是他身边的老师们。那些平日里扎在实验室指导学生做实验、写论文的师长、学者，一下子变成给学生测温的“医护人员”、为大家站岗的“保安”。

8日，津南区多所高校启动全员核酸筛查。王皓程记得，和同学们一起排队等候核酸检测时，心情还比较放松，当时很多人并没有意识到这次疫情会来得如此迅速。

听说学校实行封闭管理的一瞬间，王皓程的内心开始焦虑，他担心自己的实验进度会受影响。然而，当得知滞留的师生可以直接搬入专家公寓时，他又感到一丝庆幸与温暖，“感谢学校妥善安置了我们这些滞留的同学”。“晚上，浏览着津南区和自己家乡安阳疫情的最新情况，我在忐忑中开启了在津南校区的滞留生活。”王皓程在日记中写道。

9日，王皓程看到，学校食堂里，大家井然有序地排着队；走在路上，保安依然坚守在寒风中，“这里的一切都在正常运转着，我内心的紧张和焦虑也一步步得到缓解”。

天津市疫情防控指挥部也向全市滞留校园的师生承诺，保障物资充足供应，让学生吃得健康、吃得安全、吃得满意。

10日，腊八节，王皓程收到微信推送：学校已为他们准备好腊八粥。王皓程的镜头里记录了文科食堂排起的长队，还有大家端着腊八粥的笑脸。在他看来，这是大家在疫情的艰难时期，依然保持着生活的仪式感。

第二次核酸筛查从11日凌晨开始。王皓程和同学们注意到，学校安排了不同学院和部门的人员分批检测，大大减少了等待时间，提高了检测效率。事实上，在全市各个区检测点的市民都有同样的感受。

寒冬夜幕中，身穿白色防护服、戴着防护面罩的医护人员，让王皓程感到安心，“他们的白衣反射着操场的灯光，在黑夜中闪闪发光。”王皓程举起相机，拍下黑夜中的医务工作者。

第三次核酸筛查遭遇了零下6摄氏度的低温和5级以上的西北风，王皓程拍下了现场医护人员和志愿者冻得搓手的照片，还有志愿者拿到师生送来暖宝宝时的场面。王皓程意识到，那些穿着“白衣铠甲”的战士其实都是普通人，正是这些普通人挺身而出，保护了更多人。他相信，“纵然寒风凛冽，我们的心仍然紧紧地在一起”。

一张张照片记录了王皓程和几万留津学子真实的心路历程：焦虑、担忧、感动、笃定……

那些让人充满信心和勇气的瞬间、那些奋战在一线的志愿者、那些给予大家关爱与帮助的老师和同学，在王皓程看来，就是闪烁在寒冷冬夜中的星星。这个年轻人决定记录这些光，他相信，汇聚点滴“微光”，终将迎来曙光。（记者 胡春艳）