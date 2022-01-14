警惕！多地出现“医保已停用”诈骗短信，收到速删

人民网北京1月14日电 （记者乔业琼）近日，辽宁省医保局接到部分群众反映，有不法分子向参保群众推送诈骗短信，相关内容为“【辽政通】你名下的医保已停用，请进******申换电子版使用”，内含虚假链接（实为木马病毒链接），诱导受害人点击该链接。

诈骗信息截图。来源：辽宁省医保局官网

点开链接后，跳转的页面与官方网页非常相似。

诈骗信息截图。来源：辽宁省医保局官网

如果按页面上的提示填写了身份证号、银行卡号、银行卡密码、预留手机号、验证码等信息，会导致受害人手机和银行卡等信息被盗，银行卡被盗刷受损。

诈骗信息截图。来源：辽宁省医保局官网

经核实，辽宁省医保部门或相关政府部门未以任何名义发送此类“医保停用，更换电子版使用”的短信提醒，更不会通过短信发送任何网址请大家点击。

诈骗信息截图。来源：辽宁省医保局官网

辽宁省医保局提示，此类诈骗信息已在河北省、湖北省、四川省、陕西省等多地出现，请广大参保人员提高警惕、注意防范，保护好自身信息和财产安全，不要点击陌生链接。