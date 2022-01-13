朱军：党建引领 推动医院高质量发展

为助力加强公立医院党的建设，国家卫健委全国医院党建工作指导委员会办公室指导，人民网·中国共产党新闻网、人民健康联合推出全国公立医院党建系列访谈“书记来了”。近日，北京大学肿瘤医院党委书记朱军在做客“书记来了”时强调，通过党史学习教育，广大医务工作者坚定了历史自信、筑牢了历史记忆，同时也增加大家工作学习的动力，并把这种动力带到每天的实际工作中。

“要把学习党史变成自觉的学习行动，在这个过程中，让广大党员觉得学党史特别有意义，能够给自己增添力量。”朱军介绍，开展党史学习教育，北京大学肿瘤医院开拓了很多学习形式，例如党委书记每年要给新党员、新员工上党课。对此，朱军表示：“在上党课过程中，我会根据对象不同选择不同题材，例如给新党员谈为什么要入党；给新员工分享当医生、为患者服务的感受等。在这个过程中，我自己也在学习、反思，获得进步。通过给新党员、新员工上党课，提醒自己不断地学习，不断地提高，提醒自己保持初心，把工作做得更好。”

朱军介绍，除了党委书记讲党课，北京大学肿瘤医院还组织党支部书记学讲党课。每个支部书记都要讲党课，然后进行选拔，最后全院组织优秀的党支部书记为全院党员代表讲党课。支部书记们从自己的角度讲述学党史的体会。此外，医院还开展了“指尖上的党史课”竞答活动，全院员工在工会的组织下，每周参与党史趣味问答，增加了员工的参与感与互动性。

近年来，北京大学肿瘤医院在党建引领下，一直在为建设人民满意的医院而努力。朱军表示：“到我们医院的病人，将近60%以上是外地来的。医院很重视信息化建设，充分利用线上方式为肿瘤患者服务，极大地为病人提供各种便利。”目前，北京大学肿瘤医院开通了线上门诊、线上服务、线上就医、线上支付，为患者，特别是北京以外的患者提供了极大的方便。“无论是线上还是线下，目的就一个：让患者满意。”朱军表示，为保障线上问诊的服务质量，北京大学肿瘤医院执行严格规范的管理制度，对患者整个就医流程作出详细要求。就医方式的改善极大提升了患者的便利性。

在推进医学技术创新方面，北京大学肿瘤医院取得了优秀的成绩：季加孚团队合作揭示了胃癌和其他多种癌症髓系细胞特征的图谱；柯杨团队基于健康相关的大数据，建立了癌症衔环与生存监测的新模式；医院在抗肿瘤新药研发方面也一直走在全国前列。“在加强临床专科建设，推动医疗创新方面，我们要有责任和担当，既有责任‘摘星星’，也有责任帮扶基层。”朱军认为， “摘星星”就是从高的目标上，有步骤、有计划地向前推进，勇攀科技高峰。同时，医院也努力将自己的技术下沉到基层。据悉，北京大学肿瘤医院每年都有对新疆、西藏、宁夏、内蒙古等地的帮扶任务，医院助力建设“国家肿瘤区域治疗中心”的愿景也在一一落实。