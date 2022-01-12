2021年十大食品安全与健康流言，你中招了几个？

“刚刚过去的2021年，关于食品安全与饮食健康的各种新闻经常占据各大网络热榜，这其中的真真假假让每个人都不自觉地加深了对饮食健康的关注。1月6日，在中国食品科学技术学会主办的“2021年食品安全与健康热点科学解读媒体沟通会”上，2021食品安全与健康流言榜正式发布，在专家大咖们的总结和解读下，将这十大流言一一识破。”

流言一：大蒜能杀灭新冠肺炎病毒

真相：大蒜具有杀菌、抑菌等作用，但大蒜不能等同于药物。而且现有文献尚无关于大蒜与新冠肺炎病毒的相关研究，称其可杀灭新冠肺炎病毒缺乏科学依据。

流言二：“0蔗糖”就是“无糖”

真相：“0蔗糖”指食品加工过程中未添加蔗糖，不代表该食品中不存在葡萄糖、麦芽糖、果糖等。

流言三：长期喝牛奶会导致乳腺癌

真相：根据世界癌症研究会关于乳腺癌的报告，喝牛奶与癌症的关系尚无一致结论。《中国居民膳食指南》修订专家组梳理了目前为止的多项相关研究证据，认为奶类摄入与乳腺癌发病风险无关。

流言四：吃反季水果会导致性早熟

真相：不论是当季水果还是反季水果，根据规范要求种植、保藏、销售的水果都可以放心食用。儿童发生性早熟的原因复杂，目前尚没有证据表明，食用反季水果会导致性早熟。

流言五：速冻丸子用料劣质且

食品添加剂多，最好不要吃

真相：速冻工艺是采用低温方式保持食品品质的物理手段，可以最大程度保留丸子的风味与营养。速冻丸子允许使用食品添加剂，但要严格遵守国家标准，不得超范围、超量使用。从正规渠道购买的冷链完备、包装完好的产品，都可以放心食用。

流言六：经常喝奶茶会喝出糖尿病

真相：导致糖尿病的原因既多又复杂，目前没有证据表明经常喝奶茶会直接导致糖尿病。但对于糖尿病人来说，需要科学控糖，合理控制脂肪摄入，含糖和脂肪量较高的奶茶应该慎重选择。

流言七：牛肉切开后出现彩虹颜色，

说明有细菌滋生

真相：牛肉切开后的彩虹颜色，是由于切牛肉时，其肌肉纤维产生一系列小阶梯，光照时发生光的干涉现象，与细菌无关。

流言八：鱼腥草含有马兜铃酸，

吃了会损伤肾脏，甚至致癌

真相：鱼腥草不含马兜铃酸，且目前尚未见鱼腥草导致肾脏疾病的报道，也没有足够的证据证明这种物质会损害肾脏。

流言九：白菜上的小黑点是虫子卵

真相：所谓小黑点是大白菜常见病害——芝麻状斑点病，不是虫子卵，对人体无害。

流言十：压榨食用油比浸出食用油好

真相：压榨和浸出是两种不同的油脂制取工艺，只要是正规厂家按标准生产的合格食用油，消费者都可以放心食用。（雷若彤）