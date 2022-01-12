新能源车险开卖 你的保费涨了还是降了？

2021年12月底，新能源汽车专属保险正式上线销售。在过去10余天里，有的新能源车主反映保费出现上涨，也有一些车主表示保费有所下降。那么，保费涨跌背后的原因是什么？记者进行了采访。

“省的油钱还不够交保费的。”一名新能源汽车车主说，自己刚买的新能源车险比以往买的传统车险，保费涨了不少。

记者了解到，一些车型保费上涨与自身风险和维修成本相对较高以及新能源车险的保障范围扩大等密切相关。

银保监会财险部有关负责人表示，新能源汽车在车身结构、动力系统、使用场景、维修保养等方面较传统汽车存在较大区别，其风险特征和事故原因也呈现一定特殊性。

对新能源汽车来说，电机、电池、电控这“三电”是其核心技术与部件，也是风险容易集中发生的部件。以往新能源汽车一般按照传统车险条款投保，电池等核心零部件很难单独投保。现在，新能源车险既为“三电”系统提供保障，又全面涵盖新能源汽车行驶、停放、充电及作业的使用场景。

专家表示，按照风险与保费匹配的原则，新能源车险的保障范围明显扩大了，保障责任也增加了，保费有一定的上涨也属正常。

一家保险公司的负责人告诉记者，一些新能源车型的维修成本较高，赔付率明显高于燃油车，也在一定程度上造成了保费上涨。

他举例说，一些高端车型车身采用整体压铸技术，如果发生碰撞导致车身受损，通常只能一体更换，赔付金额明显比其他车型高。

北京一家4S店的保险专员表示，整体来看，新能源车险保费有升有降，个别高端车型保费有所上涨，中低端车型保费变化不明显，甚至有所下降。保费有降也有升，最终是由风险决定，这也符合保险的行业本质。

记者咨询了监管人士，影响保费的因素除了车型，还包括车主驾驶习惯、历史赔付记录、投保险种、保险金额等。对于多次出险索赔及维修成本畸高车型的车主，保费会有一定程度上涨；对于拥有良好驾驶习惯和安全记录、车辆维修成本合理的车主来说，保费将得到优惠。

对外经贸大学保险学院教授王国军表示，新能源车险是个新生事物，行业部门和保险公司要及时关注市场需求变化，为消费者提供更优质丰富的产品和服务，消费者则要充分了解影响保费的诸多因素，规范驾驶行为，养成遵规守纪的好习惯。

中国保险行业协会有关负责人说，将积极组织保险行业主体加强创新力度，以科技赋能为途径，不断加速与新能源汽车产业链、价值链的技术和数据融合，不断创新优化产品服务，发挥保险辅助社会治理和服务经济社会的功能作用。