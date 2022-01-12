生食水产品不宜外卖配送

供餐企业应有固定的经营场所；生食水产品等对配送温度要求严苛的食品不宜外送；外送食品打包应使用开启后无法复原的封签或一次性外包装袋；外卖配送箱每日消毒应不少于一次，清洁消毒情况应有记录……北京青年报记者从北京市市场监管局了解到，近日，《网络餐饮服务餐饮安全管理规范》（以下简称“规范”）正式发布并将于今年4月1日起实施。该规范对本市网络提供餐饮服务过程中的餐饮安全管理提出明确要求，内容多处涉及消费者关心的热点问题。

该“规范”规定了通过网络提供餐饮服务过程中餐饮安全管理的一般要求、平台管理、供餐要求和配送要求，覆盖了网络餐饮服务的各个环节。北京青年报记者注意到，在对入网餐饮服务提供者的要求中，“规范”明确提出入网餐饮服务提供者应有固定的经营场所，场所的布局设置要符合《餐饮服务单位餐饮服务场所布局设置规范》的要求。同时，不应委托、转包给其他单位或人员供餐。

“规范”对于外送食品的温度和不适宜外送食品种类也进行了明确。入网餐饮服务提供者，应合理安排出餐顺序，先出品易于保存的食品；生食水产品等对配送温度要求严苛的食品不宜外送；食品制作后应立即打包配送。需暂存的易腐食品暂存时间不应超过1小时，暂存温度热藏宜为60 ℃以上，冷藏宜为8 ℃以下；应随餐提供食品制作时间、建议食用时限等与食用相关的信息。

在外送食品的打包环节，“规范”规定热食类、冷食类食品应分隔放置，需低温保存的食品宜有保温措施；饮料类、汤羹类应分别单独包装；直接入口食品和非直接入口食品应分别打包，不应放入同一餐具或容器内；应使用外卖包装封签或一次性封口的外包装袋等密封方式，封签、外包装袋口在开启后应无法复原。

外卖的配送环节也是消费者关注的重点，“规范”要求配送时使用的配送箱应无毒无害，具有保温性、气密性和缓冲性等特性；配送箱每日消毒应不少于一次，清洁消毒情况应有记录；配送过程不应使用公交车、地铁等公共交通工具进行配送。同时要求，在配送过程中配送员不应打开食品外包装，发生食品污染应终止配送，装卸时，配送设备设施的门、盖应随开随关；配送过程中应满足保证食品安全的温度要求。

此外，“规范”还对传染病流行等公共卫生事件和其他应急事件发生期间的餐饮安全进行了规范。餐饮服务提供者、平台、配送单位应遵守国家和本市的防控要求，明确岗位责任，建立并执行防控制度，制度应至少包括员工健康管理、人员信息收集与档案管理、设备设施和环境清洁消毒、应急处理流程和措施等内容。在配送过程中宜采用无接触配送方式，及时做好配送设备消毒。

内存

北京市发布118项地方标准

近日，为推动首都高质量发展标准体系建设，本市发布了118项地方标准，涉及资源节约与利用、城市管理与公共服务、生态环境等9大领域。北京青年报记者了解到，含本批标准，2021年本市已累计发布259项地方标准，其中京津冀区域协同地方标准10项，支撑市委市政府重点工作和京津冀协同发展。

据北京市市场监管局介绍，在本次发布的118项标准中，有多项支撑北京冬奥会、冬残奥会等大型活动筹办的标准。如：制定了《大型活动可持续性评价指南》，为世界性、洲际性、全国性以及市级大型赛事等大型活动开展可持续评价提供指导，为北京奥运遗产传承提供标准化支撑。还制定了《大型群众性活动场馆安全技术防范基本要求》、《大型群众性活动消防安全规范》、《公共建筑无障碍设计标准》等。

在支撑智慧城市发展方面，制定了《“北京民生一卡通”技术规范 第1部分：卡片》，规定了“北京民生一卡通”卡结构组成、应用流程、安全机制、终端以及电子卡等方面要求。《城市码编码与应用规范》系列标准，规定了城市码的标识和二维码的编制原则、编制要求及应用要求等内容，为相关部门对自然人、组织和物体进行统一标识以及规范编制和使用城市二维码提供技术支撑，推进城市基础信息体系建设，提升城市智能化管理和服务水平。（王薇）