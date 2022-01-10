争分夺秒！西安4岁男童耳朵撕裂 疫情救治“快捷通道”20分钟紧急施救

西安中医脑病医院供图

人民网北京1月10日电 （记者张文婷）“求求你救救孩子！血快要止不住了……”1月8日下午3点10分，一个哭得满脸涨红、气喘吁吁的年轻妈妈，带着2个孩子跑到西安中医脑病医院大门预检分诊外，趴在她背上的男童右脸有明显血迹。护士段小田见状，立刻协调保安、导医将其从疫情期间绿色通道护送到外科门诊。

“男童，4岁，右耳耳廓有2公分横型伤口，请马上准备门诊手术室，再协调一名护士帮忙带孩子。”外科医生程勃接诊后，迅速判断伤情，一边安抚蹲在门口哭泣的男童妈妈李女士，一边进行流行病学调查。护士张艺平则帮助李女士陪伴着受伤男童的哥哥。

一切准备就绪后，程勃立即为男童行耳廓外伤清创缝合术。15分钟后，他小心翼翼地为男童缝了5针的右耳包上无菌纱布，手术顺利完成。从进院，到手术完成，仅用了20多分钟。

手术过后，李女士说道：“我就住在旁边的华清园社区，今天孩子自己玩着就出了意外，跑来的路上我一边担心孩子的伤，一边又担心没有近期的核酸检测结果不好就医！没想到却这么顺利！”随后，为遵守当前疫情防控要求，李女士与孩子一起进行了核酸采样。

据介绍，疫情期间，西安中医脑病医院形成了“全力支援抗疫，六重保障正常医疗”的工作原则，先后派出1200余人次参与全市疫情防控工作，同时通过开通疫情期间急危重症绿色通道、开放多学科医疗咨询电话、畅通智慧诊疗线上问诊、市内点对点免费接送等6项措施确保应诊尽诊。医护人员也用实际行动证明，在做好疫情防控的前提下，同样也能争分夺秒地挽救生命，保障群众就医需要。（本文素材由西安中医脑病医院提供）