筑牢防疫关，平安过好年

2022年寅虎春节将至。能否平平安安与家人相聚过节，牵动着千百万人的心。平安过节的前提，是筑牢防疫关、绷紧防疫“安全弦”。

筑牢防疫关，要坚持不折不扣贯彻落实“早发现、早报告、早诊断、早隔离”四早原则。“早发现、早报告”，及时采取阻断措施，会使疫情免于大规模扩散。通过“早诊断、早隔离”，能科学精准处置疫情，高效运用有限的防疫资源，合理调度宝贵的人力资源。

筑牢防疫关，要坚持守好“外防输入、内防反弹”的社会“防线”。在境外疫情肆虐的大背景下，“外防输入”的重要性不言而喻。必须扎牢关口篱笆，严防外部疫情输入带来“破窗效应”。各部门、各环节密切配合、有机衔接，形成一道道严密的“防线”，才能最大限度降低风险。

筑牢防疫关，要千方百计做好民生保障工作。疫情防控阻击战实际也是后勤保障战。经历两年多的抗疫，不少地方积累了很好的经验。对政府部门而言，要统筹好疫情防控不减压与人民群众过安全放心年的关系，落实各项防控措施，切实做好民生保障，及时解决疫情防控中出现的相关问题，把刚性规定与柔性执法结合起来。对于居民群众来说，要理解、支持、配合相关防疫规定，群防群控是我们的优势，更是我们的保障。

随着节日临近，人员流动会快速增长。面对人口大流动的春运和人员聚集频繁的春节假期，更要筑牢防疫关、绷紧“安全弦”，让平安过年有保证。（顾天成）