西安交大一附院东院区成功切除直径25公分巨大肝肿瘤

图为西安交大一附院东院区成功切除直径25公分巨大肝肿瘤。 西安交大一附院 供图

中新网西安1月7日电 (记者 梅镱泷)记者7日从西安交大一附院东院区(阎良区)获悉，该院近日为一位罹患巨大肝肿瘤的患者成功进行紧急手术，切除直径25公分巨大肝肿瘤。

据介绍，患者杨先生(化名)今年59岁，来自陕西安康。2021年12月29日，被转移到了西安交大一附院东院区(阎良区)就诊。来院后，该院区肝胆外科主任沙焕臣为他进行了检查，“可以通过触摸明显地感受到腹部巨大肿瘤，患者腹部肉眼可见隆起。”沙焕臣说。

据杨先生(化名)家人描述，三个月前，杨先生(化名)已经感受到身体不适，但由于在外打工，不想耽误工作，一直忍着没去医院，贻误了病情。

“CT检查结果显示，肝脏部位的巨大肿瘤，几乎占满腹腔，这种体积的肝脏肿瘤非常罕见，手术难度很大，按既往临床经验来看完全切除的成功几率很小。”沙焕臣表示，由于肿瘤挤压其他脏器，患者不仅痛苦难忍、夜不能寐，更出现了进食困难，整个人被疾病折磨的痛不欲生。

为此，沙焕臣向院本部肝胆外科提出MDT(多学科诊疗)会诊申请，在两院区肝胆外科、麻醉手术部、影像科多位专家集体会诊下，一致认为患者目前癌细胞没有肝外转移，有切除可能，虽然难度较大，但这是患者唯一的生机。当机立断，医院立即组织手术团队制定详细手术计划，同时与患者及其家属进行了手术风险沟通。

“由于人的肝脏中分布着丰富的血管，手术过程中最具风险的就是不可控制的大出血，一旦发生可导致患者死亡或器官衰竭。”沙焕臣说，由于该患者肿瘤巨大，手术操作空间十分狭小且暴露困难，没有条件放置肝门阻断带，在这种条件下完成切除无异于拆弹，难度可想而知。

完善术前准备后，2022年1月5日，在经过3个多小时紧张有序的手术后，顺利完成巨大肝肿瘤切除。切下的肿瘤直径达25公分，重量近3公斤。术后，杨先生(化名)生命体征平稳，目前，正在进行下一步治疗。