北京市疾控中心最新提醒：有以下情况人员，请主动报备

人民网北京1月4日电 （记者乔业琼）目前，国外疫情高发，国内多地报告本土病例，疫情防控面临境外境内双重风险。春节将至，人员流动更加频繁，北京冬奥会和冬残奥会举办在即，疫情防控一刻也不能放松。北京市疾控中心提醒广大市民朋友，有以下情况人员，请主动报备：

与发布病例轨迹有交集人员；

12月31日（含）以来途经上海市宝山区、奉贤区；

12月27日（含）以来途经河南周口市淮阳区；

12月25日（含）以来途经贵州铜仁市碧江区；

12月21日（含）以来途经云南昆明市安宁市；

12月20日（含）以来途经陕西渭南市蒲城县；

12月20日（含）以来途经河南郑州市管城区、二七区；

12月19日（含）以来途经河南洛阳市新安县；

12月18日（含）以来途经河南许昌市禹州市；

12月17日（含）以来途经浙江宁波市北仑区；

12月14日（含）以来途经云南昆明市呈贡区雨花街道；

12月13日（含）以来途经陕西西安市鄠邑区、新城区、阎良区、临潼区、高陵区、蓝田县、周至县；

12月13日（含）以来途经陕西延安市宝塔区；

12月12日（含）以来途经陕西咸阳市兴平市；

12月10日（含）以来途经陕西咸阳市渭城区、泾阳县、秦都区；

12月6日（含）以来途经云南西双版纳傣族自治州景洪市；

12月6日（含）以来途经广西防城港市东兴市；

12月5日（含）以来途经广东东莞市大朗镇；

12月4日（含）以来途经陕西西安市雁塔区、碑林区、未央区、莲湖区、长安区、灞桥区、西咸新区；

接到外省（市、县、区）各级疾控中心电话告知的密切接触者等风险人员。

北京市疾控中心提醒，上述人员请立即主动向社区、单位、宾馆等报告，配合做好集中隔离、居家隔离、健康监测、核酸检测等各项防控措施。如接到通知，要做到不外出，不接待来访亲朋好友，收发快递无接触配送。

北京市疾控中心表示，需要居家隔离者请配合管理，足不出户。不需要居家隔离者，请减少外出，必须外出时做好个人防护，本人和同住成员尽量不外出、不聚集、不聚餐。健康监测期间，来（返）京人员和同住人员一旦出现发热、干咳、咳痰、咽痛、乏力、腹泻、味觉异常、嗅觉异常等症状，需立即报告社区，配合开展核酸检测，不参加社会活动、不乘坐公共交通工具、不打网约车等，戴好口罩，及早到附近医院发热门诊按规定就医，不要自行购药、服药，向医生告知活动史、接触史及身体异常情况。