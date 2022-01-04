彭宏志：以消费者体验为中心 助力辣条产业化、标准化发展

如今，由于健康生活理念的影响，消费者更愿意购买少油低脂零糖的产品。辣条作为广受市场青睐的零食种类之一，迎来了巨大挑战。如何在完善行业规范和生产标准后，脱离油盐含量过高的桎梏进而增加健康元素，成为辣条行业发展的关键。

严把生产环境 推动辣条标准化进程

国家市场监督总局于2019年发布了关于加强调味面制品质量安全监管的公告，其中明确规定了“辣条”类食品将统一按照“方便食品（调味面制品）”生产许可类别进行管理，这一规定促使企业提高生产车间的环境和卫生标准，严格管控原料质量。

统一归类有哪些好处？对辣条类食品行业有哪些影响呢？“统一归类有利于规范这一产业的发展，可以通过严格把控车间生产环境，自主开发生产设备，实现了辣条从手工作业到自动化制造的转变，让辣条食品逐渐产业化、标准化。”卫龙美味全球控股有限公司首席财务官彭宏志表示，公司一直深耕全国市场，并以消费者体验为中心不断了解和满足消费需求。

重品质强品牌 提供更好的消费体验

在消费升级的浪潮中，众多辣条企业纷纷转型升级。健康化、产业化、高端化、正规化及品牌破圈、互联网营销，如何创新融入互联网产品思维抓住年轻人的胃，也成为行业发展的关键点。

对此，彭宏志表示，辣条企业现在非常重视线上渠道的营销和品牌塑造，这可以为品牌的线下销售起到促进作用，但是真正核心的还是产品本身。“‘产品是1、营销是0’，作为食品类企业，必须做优品质，做强品牌，要重视产品升级设备、更新包装、改进工艺，要一切为了提供更好的消费体验而出发。”彭宏志再次强调了打磨产品的重要性，而卫龙成长至今的每一个转折，都是在围绕产品做文章。

带动相关产业链 助地方经济高质量发展

据媒体报道，目前，中国辣条品类年产值将近600亿元。这款昔日发迹于民间、流行于校园的小吃，如今发展为一个特色零食产业，产业背后也通过原料提供、加工、包装、物流等产业链带动了经济发展。

据了解，卫龙在助推地区经济高质量发展上就作出了贡献。“企业这些年的发展，除带动漯河当地人员就业，还不断布局上游，积极与产品原料农作物种植产区合作。”彭宏志表示，公司坚持农产品原产地采购，并与临颍县、金乡县、富源县等各县农户达成合作，实行标准化、规模化种植，统一购买种子、肥料、农药等农资，统一制定技术标准，整合了分散农户的劳动力、资金、土地等生产要素。

“农户得到了合作社免费提供的技术指导、低价购进的生产资料，形成了群体优势，提高了农民进入市场的组织化程度，解决了一家一户小规模经营采购与出售商品规模小、经营效益低的问题，既降低了农民生产及交易成本，又增加了农民收入。”