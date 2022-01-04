元旦假期开门红 北京消费38.9亿元

2022年元旦假期，市商务局重点监测的百货、超市、专业专卖店、餐饮和电商等业态企业实现销售额38.9亿元，同比增长18.8%。全市52个重点商圈客流量超1600万人次，同比增长35%。

1月3日，据市商务局负责人介绍，随着国际消费中心城市重点项目带动效应加速释放，各大商业企业紧扣消费季主题，优化市场供给，安全有序开展各式开年促销，冰雪运动如火如荼，“双奥之城”风采尽显，商品、服务消费火热升温。

冬奥元素助燃假日经济

冬奥临近带热冰雪运动，催生消费新热点。北京消费季“2022北京冰雪消费节”以“趣游冰雪世界 惠享美好生活”为主题，迪桑特、始祖鸟、西山滑雪场、国贸冰场等推出专属活动，传递冰雪体验乐趣，西山滑雪场元旦客流同比增长20%。中粮·祥云小镇趣游棋盘、网红巡游感受冰雪奇遇，首创奥莱极地冰乐园600平方米畅滑体验欢乐，房山熙悦天街雪世界吸引亲子家庭打卡，蓝色港湾户外冰雪乐园卡通人物演绎冬季运动，欧洲标准冰场品质十足。三里屯太古里举办冰雪派对，运动挑战赛、冬奥知识赛、创意装置互动，潮运配好礼，打造冰雪运动狂欢。市属公园冰雪游园会提供冰上运动、雪地运动、冬奥主题展三大类40余种活动，烘托“全民健身迎冬奥 快乐冰雪圆梦想”主题氛围。

潮流新地标释放消费新动能

随着全国第三座大悦春风里丰台店元旦前夕正式迎客，人气乐队、欢乐泡泡秀、梦幻魔术等焕启京南美意新生活，客流、销售环比增长超1倍；大兴大悦春风里首届非遗花灯会，“天下第一灯”打造全面沉浸式光影体验，销售较平日增长超70%；翠微大厦公主坟店A座以“新生翠微”形象焕颜亮相，新入驻品牌近百个，包括10余家首店，打造精品百货、家庭餐饮、时尚潮流主题消费馆，“科技景观+”多元体验场景聚客打卡，客流总量超4.5万人次；西单更新场2022年首场vintage party，营造钢筋水泥城市中的梦想之境，西单商圈客流同比增长近60%。

此外，首店资源加速品质供给赋能消费升级。据了解，随着奥地利运动品牌HEAD SPORTSWEAR全国首店在国贸商城盛大开业，日本户外功能品牌Goldwin亚洲首家海外旗舰店登陆三里屯，华为全球首家新概念店落地北京银泰in01展出问界M5车型。FITURE魔镜全球首店客流、销售环比增长20%以上，SHANGHAI TANG CAFE北京首店销售额同比增长超40%，曼联梦剧场携手青少年足球挑战赛发挥引流效应，客流较平日增长超1倍。

线上线下融合发力

元旦期间，多重促销开启虎运新年红。西城区 “京彩暖冬 钜惠西城”联合国美、菜百、图书大厦等企业线上发放消费券；通州区网上年货节组织实体、电商、老字号等企业开展线上秒杀、直降；门头沟区“惠享好生活，New购门头沟”直播推介会、云打卡等活动满足多样化需求。

在线上，京东新年好物节新品、爆品集结，红包雨、“每满200减30”京贴，一起“开新2022”；苏宁易购跨年狂欢，节能补贴、以旧换新、家电套购；小米热销单品千元特惠、5折加价购，品质服务随“新”而欲。此外，永辉超市、银泰百货线上抢券线下满减，王府井百货大楼“红运节”满额送礼金、福袋，花乡奥莱满千返百，多买多赠优惠不停，国华商场“如虎添翼”金章限量发售。双安商城、新世界利莹、汉光百货和八达岭奥莱销售额同比分别增长1倍、96.6%、52.3%、47.1%。

周年跨年庆营造节日氛围

朝阳大悦城限时落地FUNKO（玩偶品牌）华北区首展，以“中国红”为主色调打造八大主题场景，展出120+知名角色潮玩，带来欢乐游逛体验；龙湖天街7周年庆、乐多港万达1周年庆“一起万ONE节”，潮流艺术展、街舞冠军、摇滚献唱嗨翻全场；八达岭奥莱跨年夜现场开启新年明信片；合生汇中国风快闪舞蹈输出中国年标签，诠释文化盛景。前门商圈、祥云商圈、东直门商圈、朝青商圈客流量同比超80%。

文化大戏迎新年

全市96家演出场馆举办160台452场精彩大戏好戏，新年音乐会、京剧、儿童剧、话剧及各类型题材电影陪伴观众迎新年，各级公共文化服务机构围绕“歌唱北京”“舞动北京”等六大板块提供内容丰富的线上重点文化活动156项，截至3日中午全市票房近5000万。

展演进商场助力假日经济，SKP-S“Style in Revolt潮流，源自颠覆”潮流艺术展，更有街头文化与概念零售并行的全新创意空间“THE DROP”呈现；奇趣与艺术感的灯光装置亮相第14届蓝色港湾灯光节。据银联大数据显示，文化娱乐类消费金额同比增长11.1%。

老字号上新受追捧

老字号名店京味、湘味、川味、陕味礼盒纷纷亮相，美团投放超千万外卖补贴，助力食客享福利、备年货、过好节。烤肉宛和烤肉季国家级非遗老北京烤肉、曲园酒楼湘味大鱼头年货和半成品年夜饭、峨嵋酒家麻蓉包、护国寺小吃国宴小吃礼盒等特色年货，口味丰富受欢迎。又一顺628元礼盒包括干烧黄鱼、海鲜全家福等菜品价格实惠，玉华台“订制”年货随心搭配满足多样需求，海底捞元旦上新7款产品、将太无二52款跨年新品丰富节日味蕾。全聚德、鸿宾楼、庆丰包子铺和大董营业额同比分别增长1.7倍、1.3倍、61.8%、60.2%；第三方平台餐饮交易单、交易额同比分别增长24.6%、39.2%。(李佳)